Pedro Emanuel elogiou conduta do Vasco - AFP

Pedro Emanuel elogiou conduta do VascoAFP

Publicado 14/10/2026 00:24

O treinador do Vasco, Pedro Emanuel, destacou a atitude do elenco do Vasco na vitória sobre o Boca Juniors por 1 a 0, na Bombonera . O técnico português afirmou que o seu grupo mostrou que está pronto para conquistar um título. O resultado nesta terça-feira (13) deixou a o Cruz-Maltino perto da final da Sul-Americana.

"Antes de tudo dizer que fizemos uma bela partida. Nem sempre bem jogada, nem sempre como planejamos, mas sabemos que estamos apenas no intervalo dessa eliminatória. Tivemos um pouco de sorte no final, o Boca teve duas chances claras para empatar e se empatasse eu não diria o contrário, mas ganhar fora é melhor, principalmente neste estádio tão mítico. Acreditamos cada vez mais que pode ser nosso troféu", disse em entrevista coletiva.

Pedro Emanuel elogiou a atuação do zagueiro Gabriel Pereira, que fez sua estreia na partida, e entrou no segundo tempo, durante um dos momentos mais complicados do Vasco e deu conta do recado.

"O Gabriel está tão preparado quanto os outros. Ele demonstra que tem capacidade e qualidade para jogar no Vasco. Ele entrou para dar consistência, sabíamos que com menos um e ganhando por 1 a 0 eles iam pressionar, cruzar bola na área, e fico satisfeito pela vitória", opinou.

Com o resultado, o Vasco está perto de voltar a disputar uma final de competição continental. A última vez que isso aconteceu foi na Mercosul em 2000. O Cruz-Maltino eliminou o River Plate na semifinal e encarou o Palmeiras na decisão, se sagrando campeão depois de uma virada incrível em São Paulo.



O Vasco fez história em Buenos Aires nesta terça-feira (13) pela Sul-Americana. Na Bombonera, o Cruz-Maltino não se intimidou e venceu o Boca Juniors por 1 a 0, mesmo em desvantagem numérica por mais de 30 minutos no segundo tempo, por causa da expulsão de Andrés Gómez. Com o resultado, os cariocas se aproximaram de voltar a disputar uma final de uma competição continental depois de 26 anos. A equipe de Pedro Emanuel poderá jogar por um empate na partida de volta na próxima terça-feira (20) para chegar na decisão do torneio.

O Vasco volta a jogar neste sábado (17) pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no Morumbi, às 21h (de Brasília). O segundo jogo da semifinal está marcado para o Maracanã, na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), mas o palco ainda pode mudar porque existe uma disputa judicial envolvendo o Cruz-Maltino e o Consórcio, que administra o estádio, que envolve Flamengo e Fluminense.