Thiago Mendes em campo contra o Boca Juniors - AFP

Thiago Mendes em campo contra o Boca JuniorsAFP

Publicado 14/10/2026 00:15 | Atualizado 14/10/2026 00:16



Um dos líderes do elenco do Vasco, o volante Thiago Mendes destacou a importância da vitória por 1 a 0 sobre o Boca Juniors , nesta terça-feira (13), na Bombonera, convocou os torcedores cariocas para a partida de volta, que inicialmente está marcada para o Maracanã, e reforçou a importância do jogo deste sábado (17) contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

"Temos de esquecer a Sul-Americana. Temos jogo importante contra o São Paulo (pelo Brasileirão). Lá, eles vão sentir o nosso torcedor. Vamos em busca da classificação", disse.

O Vasco foi superior ao Boca Juniors no primeiro tempo e passou um sufoco grande na etapa final, depois da polêmica expulsão de Andrés Gómez. Apesar disso, o Cruz-Maltino conseguiu segurar a pressão dos argentinos e obter uma história vitória na Bombonera.

"O jogo estava controlado pela nossa equipe, não deixamos eles jogar. Depois da expulsão, ficou difícil. Nos agarramos como deu. A torcida deles incentiva sempre, soubemos nos portar em campo e saímos com a vitória", opinou o veterano.

Com o resultado, o Vasco está perto de voltar a disputar uma final de competição continental. A última vez que isso aconteceu foi na Mercosul em 2000. O Cruz-Maltino eliminou o River Plate na semifinal e encarou o Palmeiras na decisão, se sagrando campeão depois de uma virada incrível em São Paulo.



O Vasco fez história em Buenos Aires nesta terça-feira (13) pela Sul-Americana. Na Bombonera, o Cruz-Maltino não se intimidou e venceu o Boca Juniors por 1 a 0, mesmo em desvantagem numérica por mais de 30 minutos no segundo tempo, por causa da expulsão de Andrés Gómez. Com o resultado, os cariocas se aproximaram de voltar a disputar uma final de uma competição continental depois de 26 anos. A equipe de Pedro Emanuel poderá jogar por um empate na partida de volta na próxima terça-feira (20) para chegar na decisão do torneio.

O Vasco volta a jogar neste sábado (17) pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no Morumbi, às 21h (de Brasília). O segundo jogo da semifinal está marcado para o Maracanã, na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), mas o palco ainda pode mudar porque existe uma disputa judicial envolvendo o Cruz-Maltino e o Consórcio, que administra o estádio, que envolve Flamengo e Fluminense.