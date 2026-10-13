Presidente do Vasco, Pedrinho - Marcelo Wance / Vasco

Presidente do Vasco, PedrinhoMarcelo Wance / Vasco

Publicado 13/10/2026 20:59

O presidente do Vasco, Pedrinho, abordou antes da partida contra o Boca Juniors, em Buenos Aires, pela Sul-Americana, a situação do Cruz-Maltino, que ainda não sabe se poderá mandar a partida da próxima terça-feira (20) no Maracanã. O mandatário falou sobre a possibilidade do jogo acontecer no Paraguai.

"Eu pedi para jogar no Maracanã, porque eu sou proibido por não poder cumprir alguns requisitos da Conmebol. É uma covardia com a instituição e com a competição, porque o Vasco vai jogar fora do país e fora do estado se isso acontecer", afirmou em entrevista à "ESPN".

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta terça-feira (13) que Vasco e Boca Juniors (ARG) vão se enfrentar no Maracanã no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino comunicou para a Conmebol o local da partida, porém, o Consórcio Maracanã, com Flamengo e Fluminense, ainda tentam reverter a situação.

O Cruz-Maltino vive longo imbróglio para saber em que estádio entrará em campo. Isso porque São Januário não tem a capacidade mínima exigida para receber confrontos desta etapa do torneio continental (30 mil pessoas). O Nilton Santos chegou a ser avaliado. Diante da situação, a Conmebol sinalizou que o jogo será transferido para Assunção, no Paraguai, caso haja uma nova alteração judicial, que tire novamente a partida entre Vasco e Boca Juniors do Maracanã.

Conflito antigo

Nas últimas semanas, o Vasco entrou com uma petição na Justiça do Rio, em um processo movido desde 2023 contra o Flamengo e no qual o Fluminense entrou como interessado. Nessa ação, o Cruz-Maltino rebateu uma acusação do Rubro-Negro, de que um jogo do clube de São Januário contra o Palmeiras naquele ano tinha deixado o gramado "repleto de buracos".



O Vasco apontou que no mesmo ano, em abril, Flamengo e Fluminense realizaram nove partidas no Maracanã. O clube de São Januário desqualificou um relatório apresentado pelo Rubro-Negro de uma empresa especializada e ainda trouxe decisões judiciais anteriores que também desconsideraram o documento.