Torcida do Vasco comprou 70 mil ingressos para o jogo de volta, no Maracanã - Dikran Sahagian / Vasco

Torcida do Vasco comprou 70 mil ingressos para o jogo de volta, no MaracanãDikran Sahagian / Vasco

Publicado 13/10/2026 22:29 | Atualizado 13/10/2026 23:36

Em momento decisivo para Vasco e Boca Juniors, que se enfrentaram no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana nesta terça-feira (13), em La Bombonera, a imprensa argentina se rendeu ao "fervor" dos vascaínos. O jornal "Olé", um dos principais do país, repercutiu a festa dos torcedores em solo portenho e se impressionou com os ingressos esgotados para a partida de volta, no Maracanã

Presentes como visitantes no duelo de Buenos Aires, cerca de quatro mil cruz-maltinos fizeram festa e chamaram atenção do meio de comunicação local. "Entusiasmados pela chance latente de conseguir um título depois de 15 anos, uma grande quantidade de fanáticos vascaínos terminaram a segunda-feira (12) deixando vários momentos especiais", escreveu.

"O fervor que os próprios torcedores do Vasco da Gama vivem nas ruas de Buenos Aires se contagiou também no Rio de Janeiro. Na manhã desta terça-feira (13), pouco antes da partida de ida, os torcedores do Cruz-Maltino esgotaram as 70.000 entradas disponíveis em poucas horas e deixaram claro que a volta das semis da Sul-Americana contra o Boca se jogará em um estádio lotado", analisou o jornal argentino.

Vale lembrar que ainda não há 100% de certeza de que o duelo será travado no Maracanã. O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do estádio, segue brigando na Justiça para que o jogo mude de local. Em paralelo, a Conmebol afirmou que, caso haja nova determinação judicial, a partida será levada ao Paraguai

Vasco e Boca Juniors decidem a vaga na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília). Na outra chave, Atlético-MG e Montevideo City Torque, do Uruguai, disputam o outro lugar na final da Sul-Americana.