Adson foi fundamental em vitória do Vasco - Matheus Lima/ Vasco

Adson foi fundamental em vitória do VascoMatheus Lima/ Vasco

Publicado 13/10/2026 23:52 | Atualizado 14/10/2026 00:14

O atacante Adson, de 26 anos, vem sendo um talismã do Vasco na Sul-Americana. Novamente, o atleta foi decisivo e anotou o gol único da vitória dos cariocas sobre o Boca Juniors, em Buenos Aires, que deixou o Cruz-Maltino bem perto de voltar a disputar uma final continental, algo que não acontece desde o ano de nascimento do atleta vascaíno.

"Fizemos o que o professor nos pediu. O time do Boca é muito qualificado, qualquer erro nesse tipo de jogo pode ser fatal. Então fiquei muito feliz com o resultado, com o gol que eu marquei. E agora é na partida de volta, a gente fazer uma excelente atuação e classificar para a final", disse o atacante.

Adson anotou cinco gols pelo Vasco na temporada, todos eles em partidas da Sul-Americana. Antes do jogo contra o Boca, ele já havia balançado as redes na primeira fase da competição contra o Olimpia, em São Januário, depois duas contra o Barracas Central, da Argentina, também na fase grupos, em São Januário. E no Paraguai, de novo contra o Olimpia, desta vez nas oitavas de final da competição.

Com o resultado, o Vasco está perto de voltar a disputar uma final de competição continental. A última vez que isso aconteceu foi na Mercosul em 2000. O Cruz-Maltino eliminou o River Plate na semifinal e encarou o Palmeiras na decisão, se sagrando campeão depois de uma virada incrível em São Paulo.

O Vasco fez história em Buenos Aires nesta terça-feira (13) pela Sul-Americana. Na Bombonera, o Cruz-Maltino não se intimidou e venceu o Boca Juniors por 1 a 0, mesmo em desvantagem numérica por mais de 30 minutos no segundo tempo, por causa da expulsão de Andrés Gómez. Com o resultado, os cariocas se aproximaram de voltar a disputar uma final de uma competição continental depois de 26 anos. A equipe de Pedro Emanuel poderá jogar por um empate na partida de volta na próxima terça-feira (20) para chegar na decisão do torneio.

O Vasco volta a jogar neste sábado (17) pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no Morumbi, às 21h (de Brasília). O segundo jogo da semifinal está marcado para o Maracanã, na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), mas o palco ainda pode mudar porque existe uma disputa judicial envolvendo o Cruz-Maltino e o Consórcio, que administra o estádio, que envolve Flamengo e Fluminense.