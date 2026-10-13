Adson foi fundamental em vitória do VascoMatheus Lima/ Vasco
Talismã na Sula, Adson celebra vitória do Vasco: 'Muito feliz'
Atacante, de 26 anos, voltou a marcar pela competição e deixou o Cruz-Maltino muito perto de disputar final continental novamente
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Com um a menos, Vasco bate o Boca na Bombonera e fica perto de final
Adson marcou no primeiro tempo e deixou o Cruz-Maltino com 'um pé' em uma decisão de uma competição sul-americana depois de 26 anos
Jornal argentino se impressiona com 'fervor' da torcida do Vasco
Cruz-Maltino enfrentou o Boca Juniors nesta terça (13), em Buenos Aires; jogo de volta, na semana que vem, já tem ingressos esgotados
Pedrinho aborda possibilidade do Vasco atuar no Paraguai: 'Covardia'
Partida de volta na semifinal da Sul-Americana sofrerá mudança de país, caso houver nova decisão judicial proibindo o uso do Maracanã
Sócio de Lamacchia indica 'maior projeto da América do Sul' no Vasco
Presidente da Almirante Participações, Mário Junqueira antecipou planos da empresa para o elenco, a base e o CT cruz-maltino em 2027
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CBF foi comunicada pela Conmebol que mais uma mudança no mando Cruz-Maltino irá ocasionar na mudança do local da semifinal para fora do país
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