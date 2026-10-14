Andrés Gómez levou o cartão vermelho depois de reclamar e empurrar levemente o árbitro Piero Maza - Luis Robayo / AFP

Andrés Gómez levou o cartão vermelho depois de reclamar e empurrar levemente o árbitro Piero MazaLuis Robayo / AFP

Publicado 14/10/2026 08:27

O prejuízo pode ser ainda maior para o Vasco pela expulsão de Andrés Gómez na vitória por 1 a 0 sobre o Boca Juniors , na terça-feira (13), na Bombonera, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Isso porque o atacante, que perderá a partida de volta, poderá ficar fora também de uma eventual final caso seja julgado e punido pela Conmebol.

Leia mais: Talismã na Sul-Americana, Adson celebra vitória do Vasco: 'Muito feliz'



O colombiano recebeu o cartão vermelho aos 18 minutos do segundo tempo. Primeiro, ele impediu Ascacíbar de cobrar uma falta e levou o amarelo. Insatisfeito, reclamou e encostou na barriga do árbitro Piero Maza três vezes, o empurrando levemente. O juiz não perdoou e mandou o jogador para fora.



Andrés Gómez ficou revoltado e ainda permaneceu no gramado por um tempo depois de ser expulso, mas não teve o que fazer e deixou o Cruz-Maltino com um a menos.



Naquela altura, o Gigante da Colina já vencia o duelo. O gol foi marcado por Adson, de cabeça, ainda na etapa inicial. A expulsão impactou no cenário do confronto: o time carioca fazia atuação segura e sofria pouco, mas viu a equipe argentina crescer e pressionar até o fim. Apesar do sofrimento, conseguiu se segurar para abrir vantagem no mata-mata. O colombiano recebeu o cartão vermelho aos 18 minutos do segundo tempo. Primeiro, ele impediu Ascacíbar de cobrar uma falta e levou o amarelo. Insatisfeito, reclamou e encostou na barriga do árbitro Piero Maza três vezes, o empurrando levemente. O juiz não perdoou e mandou o jogador para fora.Andrés Gómez ficou revoltado e ainda permaneceu no gramado por um tempo depois de ser expulso, mas não teve o que fazer e deixou o Cruz-Maltino com um a menos.Naquela altura, o Gigante da Colina já vencia o duelo. O gol foi marcado por Adson, de cabeça, ainda na etapa inicial. A expulsão impactou no cenário do confronto: o time carioca fazia atuação segura e sofria pouco, mas viu a equipe argentina crescer e pressionar até o fim. Apesar do sofrimento, conseguiu se segurar para abrir vantagem no mata-mata.

Desfalque de peso para o Vasco



Andrés Gómez é um dos principais jogadores do elenco cruz-maltino nesta temporada. Ao todo, soma oito gols e sete assistências em 47 jogos, sendo 41 entre os titulares. A tendência é que Marino seja o escolhido por Pedro Emanuel para substituir o atacante no segundo embate.

Agenda

A partida de volta entre Vasco e Boca Juniors será na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Cruz-Maltino terá a vantagem do empate para avançar à final. Em caso de derrota por um de diferença, a definição da vaga será nos pênaltis.



Antes, o Gigante da Colina enfrentará o São Paulo, sábado (17), às 21h, no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.