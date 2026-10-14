Gabriel Pereira em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Gabriel Pereira em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 14/10/2026 17:05

A vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, na noite da última terça-feira (13), em La Bombonera, teve um sabor ainda mais especial para Gabriel Pereira. Recém-chegado ao clube, o defensor estreou justamente na partida em que o Cruz-Maltino abriu vantagem na semifinal da Copa Sul-Americana, segurando o resultado na Argentina mesmo com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo.

O zagueiro fez sua primeira exibição no momento mais decisivo da temporada. Após o triunfo, destacou o empenho nos treinamentos para estar à disposição da comissão técnica e celebrou a contribuição para a conquista do resultado positivo.

"Tenho trabalhado bastante no dia a dia para que eu pudesse estar o mais rápido possível no campo. Acredito que hoje foi uma oportunidade boa para mim, pude abraçar ela. Acho que a pressão em si não contou muito. Acredito que o mais importante ali era poder ajudar a equipe a continuar com a baliza zero, poder ganhar o jogo como a gente vinha ganhando, e acredito que isso foi muito importante. Conseguimos sair daqui com a vitória e agora vamos jogar em casa", disse.



Gabriel Pereira chegou recentemente ao Vasco, vindo do futebol europeu. Ele atuou por Vilafranquense e Gil Vicente, de Portugal, além do Copenhagen, da Dinamarca, clube pelo qual disputou a Liga dos Campeões.

Com a vitória na Argentina, a equipe chega ao jogo de volta em vantagem e poderá garantir a classificação caso empate no Rio de Janeiro. Após a partida, o defensor também fez questão de exaltar os torcedores que compareceram ao estádio, ressaltando a influência do apoio durante o confronto.



"Agradecer bastante aos vascaínos que vieram em grande número. Foram muito importantes. Mesmo com um a menos, a torcida esteve com a gente no campo e isso iguala um pouco o jogo. Agradecer bastante pelo apoio que deram desde a chegada aqui quanto no jogo hoje", completou.



Vasco e Boca Juniors voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Cruz-Maltino busca confirmar a vantagem diante de sua torcida para avançar à decisão do torneio continental.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Vitor Cravo