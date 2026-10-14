Cuiabano em ação pelo Vasco diante do Boca Juniors, na Bombonera - Luis Robayo / AFP

Cuiabano em ação pelo Vasco diante do Boca Juniors, na BomboneraLuis Robayo / AFP

Publicado 14/10/2026 12:50 | Atualizado 14/10/2026 12:57

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“O grande resultado é fruto de muito trabalho. O professor Pedro Emanuel vem colocando no dia a dia e nós estamos colhendo. Toda a equipe está de parabéns. Agora, faltam 90 minutos. Vamos continuar trabalhando”, disse o jogador, em entrevista depois do confronto.



O defensor foi um dos destaques do Gigante da Colina na partida. Ao todo, acumulou 13 contribuições defensivas, com três desarmes, duas interceptações e seis cortes. Além disso, acertou três dribles e ganhou oito duelos por baixo. Os números são do ‘Sofascore’. “O grande resultado é fruto de muito trabalho. O professor Pedro Emanuel vem colocando no dia a dia e nós estamos colhendo. Toda a equipe está de parabéns. Agora, faltam 90 minutos. Vamos continuar trabalhando”, disse o jogador, em entrevista depois do confronto.O defensor foi um dos destaques do Gigante da Colina na partida. Ao todo, acumulou 13 contribuições defensivas, com três desarmes, duas interceptações e seis cortes. Além disso, acertou três dribles e ganhou oito duelos por baixo. Os números são do ‘Sofascore’.

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“Estamos muito felizes, é um lugar muito difícil de se jogar. A torcida deles apoiou o tempo todo, mas também vão encontrar dificuldades na nossa casa”, complementou.



O embate de volta acontecerá na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Vasco, “Estamos muito felizes, é um lugar muito difícil de se jogar. A torcida deles apoiou o tempo todo, mas também vão encontrar dificuldades na nossa casa”, complementou.O embate de volta acontecerá na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Vasco, que contará com o incentivo dos torcedores , terá a vantagem do empate para avançar à final. Em caso de derrota por um de diferença, a definição da vaga será nos pênaltis.

Foco no Campeonato Brasileiro

Antes de decidir a classificação contra o Boca Juniors, o Vasco entrará em campo diante do São Paulo, sábado (17), às 21h, no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasieliro. O Cruz-Maltino precisa vencer para se afastar da briga contra o rebaixamento. Neste momento, soma 35 pontos, na 14ª posição. Quem abre a zona da degola é o Internacional, com 32.



"Precisamos focar para sair com os três pontos, para sair logo da parte de baixo da tabela. Já demos um salto importante. Queremos manter o foco, dar um passo de cada vez", declarou Cuiabano.