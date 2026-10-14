Cuiabano em ação pelo Vasco diante do Boca Juniors, na BomboneraLuis Robayo / AFP

Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Lateral-esquerdo do Vasco, Cuiabano rasgou elogios ao elenco depois da vitória por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, na terça-feira (13), na Bombonera, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino lutou muito para sair com a vantagem, principalmente depois da expulsão de Andrés Gómez, aos 18 minutos do segundo tempo.
Leia mais: Jornal espanhol repercute vitória do Vasco: ‘Silenciou a Bombonera’

“O grande resultado é fruto de muito trabalho. O professor Pedro Emanuel vem colocando no dia a dia e nós estamos colhendo. Toda a equipe está de parabéns. Agora, faltam 90 minutos. Vamos continuar trabalhando”, disse o jogador, em entrevista depois do confronto.

O defensor foi um dos destaques do Gigante da Colina na partida. Ao todo, acumulou 13 contribuições defensivas, com três desarmes, duas interceptações e seis cortes. Além disso, acertou três dribles e ganhou oito duelos por baixo. Os números são do ‘Sofascore’.
Leia mais: Expulso, Andrés Gómez pode perder eventual final do Vasco na Sula

“Estamos muito felizes, é um lugar muito difícil de se jogar. A torcida deles apoiou o tempo todo, mas também vão encontrar dificuldades na nossa casa”, complementou.

O embate de volta acontecerá na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Vasco, que contará com o incentivo dos torcedores, terá a vantagem do empate para avançar à final. Em caso de derrota por um de diferença, a definição da vaga será nos pênaltis.
Leia mais: 'Vão sentir nosso torcedor', diz Thiago Mendes após vitória sobre Boca

Foco no Campeonato Brasileiro

Antes de decidir a classificação contra o Boca Juniors, o Vasco entrará em campo diante do São Paulo, sábado (17), às 21h, no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasieliro. O Cruz-Maltino precisa vencer para se afastar da briga contra o rebaixamento. Neste momento, soma 35 pontos, na 14ª posição. Quem abre a zona da degola é o Internacional, com 32.

"Precisamos focar para sair com os três pontos, para sair logo da parte de baixo da tabela. Já demos um salto importante. Queremos manter o foco, dar um passo de cada vez", declarou Cuiabano.