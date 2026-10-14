Cuiabano em ação pelo Vasco diante do Boca Juniors, na BomboneraLuis Robayo / AFP
“O grande resultado é fruto de muito trabalho. O professor Pedro Emanuel vem colocando no dia a dia e nós estamos colhendo. Toda a equipe está de parabéns. Agora, faltam 90 minutos. Vamos continuar trabalhando”, disse o jogador, em entrevista depois do confronto.
O defensor foi um dos destaques do Gigante da Colina na partida. Ao todo, acumulou 13 contribuições defensivas, com três desarmes, duas interceptações e seis cortes. Além disso, acertou três dribles e ganhou oito duelos por baixo. Os números são do ‘Sofascore’.
“Estamos muito felizes, é um lugar muito difícil de se jogar. A torcida deles apoiou o tempo todo, mas também vão encontrar dificuldades na nossa casa”, complementou.
O embate de volta acontecerá na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Vasco, que contará com o incentivo dos torcedores, terá a vantagem do empate para avançar à final. Em caso de derrota por um de diferença, a definição da vaga será nos pênaltis.
Foco no Campeonato Brasileiro
"Precisamos focar para sair com os três pontos, para sair logo da parte de baixo da tabela. Já demos um salto importante. Queremos manter o foco, dar um passo de cada vez", declarou Cuiabano.
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