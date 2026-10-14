Thiago Mendes em campo contra o Boca JuniorsAFP

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João André Pombo
O Vasco se aproximou da final da Sul-Americana. Após vencer o Boca Juniors por 1 a 0, nesta terça-feira  (13), na partida de ida da semifinal, na Bomboneira, o Cruz-Maltino largou na frente dos argentinos. Porém, nem tudo foi festa. Depois do jogo, o volante Thiago Mendes publicou uma imagem em que provocava o clube argentino, e foi vítima de racismo.
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Na montagem que foi republicada, Thiago Mendes aparecia rasgando o escudo do Boca Juniors. Em pouco tempo a imagem foi muito repercutida pela imprensa argentina, causando revolta por parte dos torcedores. Veja a postagem:
Em resposta a postagem, alguns torcedores do Boca Juniors que se sentiram ofendidos, "invadiram" o perfil e começaram a proferir diversas ofensas, inclusive de cunho racista contra o jogador.
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Ofensas racistas de torcedores argentinos contra o Thiago Mendes após postagem provocativa - Reprodução/Instagram
Ofensas racistas de torcedores argentinos contra o Thiago Mendes após postagem provocativa - Reprodução/Instagram
Ofensas racistas de torcedores argentinos contra o Thiago Mendes após postagem provocativa - Reprodução/Instagram
Ofensas racistas de torcedores argentinos contra o Thiago Mendes após postagem provocativa - Reprodução/Instagram
Ofensas racistas de torcedores argentinos contra o Thiago Mendes após postagem provocativa - Reprodução/Instagram
Diante de toda essa má repercussão, o capitão do Vasco apagou a publicação e pediu desculpas. O jogador explicou que no calor do momento repostou sem sequer se atentar ao detalhes provocativos da imagem.
"Na emoção e na adrenalina do jogo, acabei repostando várias publicações de pessoas que me marcaram, como sempre faço, e não me atentei aos detalhes de uma das imagens. Em nenhum momento tive a intenção de desrespeitar o Boca Juniors, sua história ou sua torcida.  Peço desculpas", disse.

Próximos confrontos

O Vasco volta a enfrentar o Boca Juniors apenas na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta da semifinal da Sul-Americana. Após uma extensa briga judicial, a Conmebol confirmou que o jogo será no Maracanã.
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Antes disso, o Cruz-Maltino tem um compromisso contra o São Paulo, no sábado (17), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza