Thiago Mendes em campo contra o Boca Juniors - AFP

Thiago Mendes em campo contra o Boca JuniorsAFP

Publicado 14/10/2026 16:22

vencer o Boca Juniors por 1 a 0, nesta terça-feira (13), na partida de ida da semifinal, na Bomboneira, o Cruz-Maltino largou na frente dos argentinos. Porém, nem tudo foi festa. Depois do jogo, o volante Thiago Mendes publicou uma imagem em que provocava o clube argentino, e foi vítima de racismo. O Vasco se aproximou da final da Sul-Americana. Após, nesta terça-feira (13), na partida de ida da semifinal, na Bomboneira, o Cruz-Maltino largou na frente dos argentinos. Porém, nem tudo foi festa. Depois do jogo, o volante Thiago Mendes publicou uma imagem em que provocava o clube argentino, e foi vítima de racismo.

Na montagem que foi republicada, Thiago Mendes aparecia rasgando o escudo do Boca Juniors. Em pouco tempo a imagem foi muito repercutida pela imprensa argentina, causando revolta por parte dos torcedores. Veja a postagem:

La PICANTE HISTORIA que subió Thiago Mendes, volante del Vasco da Gama, después de ganar 1-0 la semifinal de ida en La Bombonera https://t.co/UqNAdBoCUP — Diario Olé (@DiarioOle) October 14, 2026 Em resposta a postagem, alguns torcedores do Boca Juniors que se sentiram ofendidos, "invadiram" o perfil e começaram a proferir diversas ofensas, inclusive de cunho racista contra o jogador. Em resposta a postagem, alguns torcedores do Boca Juniors que se sentiram ofendidos, "invadiram" o perfil e começaram a proferir diversas ofensas, inclusive de cunho racista contra o jogador.

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Diante de toda essa má repercussão, o capitão do Vasco apagou a publicação e pediu desculpas. O jogador explicou que no calor do momento repostou sem sequer se atentar ao detalhes provocativos da imagem.

"Na emoção e na adrenalina do jogo, acabei repostando várias publicações de pessoas que me marcaram, como sempre faço, e não me atentei aos detalhes de uma das imagens. Em nenhum momento tive a intenção de desrespeitar o Boca Juniors, sua história ou sua torcida. Peço desculpas", disse.

Próximos confrontos

O Vasco volta a enfrentar o Boca Juniors apenas na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta da semifinal da Sul-Americana. Após uma extensa briga judicial, a Conmebol confirmou que o jogo será no Maracanã.

Antes disso, o Cruz-Maltino tem um compromisso contra o São Paulo, no sábado (17), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza