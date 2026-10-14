Cuiabano em jogo do Boca Juniors - AFP

Cuiabano em jogo do Boca JuniorsAFP

Publicado 14/10/2026 21:50

O Vasco está na luta pelos títulos da Sul-Americana e da Copa do Brasil, além de brigar contra o rebaixamento no Brasileiro, mas já está focado no planejamento do ano que vem. De acordo com informações da "ESPN", o Cruz-Maltino avisou ao staff de Cuiabano , de 23 anos, que deseja efetuar a compra do lateral-esquerdo.

A opção de compra junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, é no valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões). Cuiabano, que está totalmente adaptado ao Vasco e ao Rio de Janeiro, deseja permanecer no clube carioca.

Cuiabano foi um dos grandes destaques do Vasco na vitória sobre o Boca Juniors, na última terça-feira (13), em Buenos Aires, pela semifinal da Sul-Americana. Depois de um período com problemas físicos, o lateral-esquerdo voltou a viver grande fase. O jovem, de 23 anos, recebeu consultas do futebol saudita, mas não tem o interesse de mudar de ares.

A avaliação do Cruz-Maltino sobre o atleta é bastante positiva. O clube entente que Cuiabano é um jogador de muita força física e boa técnica. Ele é um jovem que ainda tem muito potencial para evoluir, mas que já está pronto para o alto nível nacional.

Revelado pelo Grêmio, Cuiabano chegou ao Botafogo em 2024. Apesar de não ter sido titular, o lateral foi peça importante nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores. No total fez 77 jogos, anotou dez gols e deu oito assistências pelo Alvinegro.

No ano passado, o lateral foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, por 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões na cotação da época). Sem espaço no clube inglês, Cuiabano foi emprestado ao Botafogo no fim de 2025, e neste ano ao Vasco. Pelo clube, entrou em campo em 29 jogos, anotou um gol e deu cinco assistências.