Em 2026/27, Vini Jr soma um gol e três assistências em nove jogos pelo Real Madrid - Jose Jordan / AFP

Em 2026/27, Vini Jr soma um gol e três assistências em nove jogos pelo Real MadridJose Jordan / AFP

Publicado 14/10/2026 13:41

O início da temporada tem sido complicado para Vini Jr no Real Madrid. Sem conseguir apresentar seu melhor futebol, o brasileiro vem sendo alvo de críticas pelo desempenho em campo. Até o momento, o atacante soma apenas um gol e três assistências em nove partidas pelo clube espanhol.

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Para piorar a situação, diante do Villarreal, no último final de semana, Vini Jr



Segundo o jornal espanhol 'El Mundo', a forma física é um dos pontos aos quais o Real Madrid pede mais atenção por parte do atleta, pois sabe que o jogador é importante para a equipe, ainda mais por ser uma das lideranças do elenco.



Além disso, ainda de acordo com a publicação, José Mourinho vem dando atenção especial a Vini Jr, e o fato de os dois falarem a mesma língua tem ajudado. Entre os assuntos, o treinador pediu mudanças na rotina do brasileiro, que se comprometeu a realizá-las. Para piorar a situação, diante do Villarreal, no último final de semana, Vini Jr foi expulso por puxar o cabelo de Nathan Saliba durante a partida . A má fase do camisa 7 levanta preocupações no time merengue, que vem buscando estratégias para recuperar o jogador.Segundo o jornal espanhol 'El Mundo', a forma física é um dos pontos aos quais o Real Madrid pede mais atenção por parte do atleta, pois sabe que o jogador é importante para a equipe, ainda mais por ser uma das lideranças do elenco.Além disso, ainda de acordo com a publicação, José Mourinho vem dando atenção especial a Vini Jr, e o fato de os dois falarem a mesma língua tem ajudado. Entre os assuntos, o treinador pediu mudanças na rotina do brasileiro, que se comprometeu a realizá-las.

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"No entanto, o Vinicius que vimos nas primeiras partidas é certamente a pior versão dele em muitos anos. Lento e sem energia, ele perdeu o brilho que o tornou um dos melhores do mundo. Por isso, em uma conversa recente, Mourinho pediu que ele fizesse algumas mudanças em sua rotina, principalmente as relacionadas à recuperação e ao descanso em casa", publicou o 'El Mundo'.



"O treinador sentiu que o brasileiro, que em alguns dias desta temporada chegou a ficar até tarde trabalhando em Valdebebas, em vez de em casa, poderia melhorar sua rotina pessoal. Com a ajuda de vários auxiliares e em coordenação com seus preparadores físicos, algumas diretrizes foram modificadas, e o jogador se comprometeu a fazer uma mudança em seu dia a dia. O objetivo, a missão e a obsessão: recuperar sua melhor forma", completou o jornal.



Entre as agitações fora de campo, estava o namoro de Vini Jr com Virginia Fonseca, que vinha ganhando repercussão por conta da convivência da influenciadora na casa do jogador, em Madri. Um dos pontos era o número de amigos que Virginia levava até a residência do atleta. "No entanto, o Vinicius que vimos nas primeiras partidas é certamente a pior versão dele em muitos anos. Lento e sem energia, ele perdeu o brilho que o tornou um dos melhores do mundo. Por isso, em uma conversa recente, Mourinho pediu que ele fizesse algumas mudanças em sua rotina, principalmente as relacionadas à recuperação e ao descanso em casa", publicou o 'El Mundo'."O treinador sentiu que o brasileiro, que em alguns dias desta temporada chegou a ficar até tarde trabalhando em Valdebebas, em vez de em casa, poderia melhorar sua rotina pessoal. Com a ajuda de vários auxiliares e em coordenação com seus preparadores físicos, algumas diretrizes foram modificadas, e o jogador se comprometeu a fazer uma mudança em seu dia a dia. O objetivo, a missão e a obsessão: recuperar sua melhor forma", completou o jornal.Entre as agitações fora de campo, estava o namoro de Vini Jr com Virginia Fonseca, que vinha ganhando repercussão por conta da convivência da influenciadora na casa do jogador, em Madri. Um dos pontos era o número de amigos que Virginia levava até a residência do atleta.