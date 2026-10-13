Gianni Infantino, atual presidente da Fifa - Jaime Saldarriaga / AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FifaJaime Saldarriaga / AFP

Publicado 13/10/2026 22:59

A Fifa vai apresentar às federações filiadas um plano de U$ 6 bilhões (R$ 30,16 bilhões) para o desenvolvimento do futebol no quadriênio 2027-2030. A quantia é mais que o dobro do que estava previsto para o período. Pouco mais da metade do valor terá origem nas reservas financeiras da entidade, que superaram expectativas após a Copa do Mundo de 2026. A ideia deve agradar opositores, que já sugeriam proposta semelhante

Cada uma das associações-membro receberia U$ 25 milhões (R$ 125,68 milhões) neste planejamento. O previsto para os próximos quatro anos era um repasse U$ 10 milhões (R$ 50,27 milhões) a cada uma delas, além de U$ 99 milhões (R$ 497,68 milhões) por confederação continental. Os números foram antecipados pelo norte-americano "The Athletic" e confirmados pelo Estadão.

A reserva da Fifa ao final do ciclo 2023-26 é estimada em U$ 6 bilhões (R$ 30,9 bilhões). A entidade atribui isso ao que entende como "sucesso comercial" da Copa do Mundo na América do Norte.

A Copa do Mundo de 2026 rendeu U$ 15 bilhões (R$ 75,41 bilhões) à Fifa. A projeção inicial era de U$ 11 bilhões (R$ 55,30 bilhões) e chegou a ser revisada para U$ 13 bilhões (R$ 65,35 bilhões).

Dos U$ 6 bilhões do novo plano, cerca de U$ 3,5 bilhões serão cobertos pelas reservas da Fifa. A ideia de utilizar parte desse valor para aportes maiores às filiadas "une" opositores na política do futebol mundial.

A sugestão havia sido citada pelos vice-presidentes Aleksander Ceferin e Victor Montagliani, que também comandam, respectivamente, Uefa e Concacaf. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, já tinha respondido em sinalização de que atenderia ao pedido, inclusive solicitando mais sugestões de como colocar um plano como esse em prática.

Ceferin e Montagliani falaram na sugestão como contraponto à Fifa Forward Enterprise (FFE), subsidiária proposta por Infantino para receber investimento privado. O plano foi o estopim de uma crise na Fifa e acabou arquivado.

A ideia de distribuição maior deve ser apresentada na reunião do Conselho, nesta quinta-feira (15). Se aprovado, o plano será estruturado para ser levado novamente ao grupo em dezembro. Depois, em março, a proposta seria formalizada no Congresso, que também elegerá o próximo presidente.

Mesmo com a crise instaurada nos últimos meses, nenhum dos opositores de Infantino estruturou uma candidatura para tentar derrotá-lo. O atual presidente tem o caminho aberto para conquistar o quarto mandato.

Cada um dos 211 países filiados tem direito a um voto de peso igual. As confederações, apesar de tomarem posições em discussões, não votam.

Se a eleição presidencial da Fifa tiver dois postulantes, é necessária maioria simples (50% + 1) entre os votos válidos (106). No caso de três ou mais candidatos, é preciso obter dois terços dos votos válidos (140) em um primeiro turno. Caso contrário, quem tiver o menor percentual de votos é eliminado até que restem dois, que disputam por maioria simples.

A Fifa conhecerá os candidatos à eleição presidencial da entidade até 18 de novembro, prazo para inscrições de candidaturas.