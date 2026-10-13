Vitor Roque se lesionou contra o Corinthians, no domingo (11) - Cesar Greco / Palmeiras

Vitor Roque se lesionou contra o Corinthians, no domingo (11)Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 13/10/2026 19:59 | Atualizado 13/10/2026 20:03

Na véspera do jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Fluminense , no Maracanã, o Palmeiras confirmou um desfalque de peso. Um dos artilheiros do Alviverde na temporada, Vitor Roque sofreu entorse no tornozelo direito no Derby contra o Corinthians, neste domingo (11), e não foi relacionado para enfrentar o Tricolor.

Sem chances de recuperação a tempo do compromisso continental, Vitor Roque não viajou com a delegação palmeirense, que desembarcou no Rio durante a tarde desta terça-feira (13). Heittor, promessa da base, foi escolhido para ocupar seu lugar na relação.

Com nove gols em 2026, o centroavante é o terceiro maior artilheiro do clube na temporada, empatado com Ramón Sosa. À sua frente, aparecem Maurício com 11 e Flaco López com 22. Na Libertadores atual, Roque marcou apenas uma vez. Em compensação, foi um dos goleadores da campanha finalista do ano passado.

Desfalques e reforços no Palmeiras

Além de Vitor Roque, o Palmeiras terá apenas um outro desfalque dentro de campo. Jefté, se recuperando de cirurgia no joelho e afastado preventivamente por testar positivo em exame antidoping , também ficará de fora contra o Fluminense.

Ramón Sosa, substituído contra o Corinthians com problemas na coxa direita, treinou normalmente e será opção. Paulinho, que reestreou no Derby depois de mais de dois meses lesionado, também estará à disposição da comissão técnica.

Abel Ferreira suspenso

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira está suspenso para o duelo de ida contra o Fluminense. O português foi expulso no segundo tempo da partida de volta das quartas de final contra a LDU, em Quito, no Equador. Por isso, ainda que tenha viajado com a equipe para o Rio, não poderá acompanhar o embate no banco de reservas.

Decisão entre Fluminense e Palmeiras

Fluminense e Palmeiras dão início aos duelos da semifinal da Libertadores nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O jogo de volta acontecerá na quarta que vem (21), no mesmo horário, no Nubank Parque.