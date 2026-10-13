Michael Olise em campo pelo BayernAFP
Presidente do Bayern rechaça medo de Olise ir para o Real Madrid
Jogador, de 25 anos, chegou ao clube alemão em 2024, se tornou peça fundamental no elenco, e tem recebido sondagens de outras equipes
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Sócio de Lamacchia indica 'maior projeto da América do Sul' no Vasco
Presidente da Almirante Participações, Mário Junqueira antecipou planos da empresa para o elenco, a base e o CT cruz-maltino em 2027
Cano volta a treinar ao lado de elenco e se aproxima de volta ao Flu
Atacante, de 38 anos, se lesionou na coxa direita no começo do mês passado e tinha expectativa de retorno somente em setembro
Corinthians omite Botafogo em vídeo ao anunciar Seedorf
Produção com inteligência artificial destaca camisas de Ajax, Real Madrid, Milan e Inter, mas deixa de fora a passagem pelo clube carioca
Barcelona se impõe e vence Galatasaray na Liga dos Campeões
Atacante Gabriel Jesus entrou em campo no segundo tempo e teve participação em um dos gols dos catalães, no estádio Ali Sami Yen
Arsenal faz três no segundo tempo e vence Lille pela Liga dos Campeões
Gunners tem atuação dominante na etapa final, faz 3 a 0 em 25 minutos e segue com 100% de aproveitamento na competição continental
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