Michael Olise em campo pelo Bayern - AFP

Michael Olise em campo pelo BayernAFP

Publicado 13/10/2026 19:29

O meia Michael Olise, de 24 anos, tem contrato com o Bayern até junho de 2029, mas o desejo do Real Madrid em contratar o francês nunca sai de pauta na imprensa alemã. O presidente do clube de Munique, Herbert Hainer, reforçou que o hexacampeão europeu não tem o interesse negocia-lo e que não há nenhuma necessidade financeira.

"O Bayern é um clube que não precisa vender jogadores. Tomamos nossas decisões a partir de uma posição de força. Michael Olise ainda tem contrato conosco até 2029. Espero e desejo que ele renove seu contrato em algum momento. Independentemente de ser o Real Madrid ou qualquer outro clube que tente contratá-lo, sabemos nos defender bem", disse o dirigente entrevista à emissora alemã Bild TV.

Contratado em 2024, após se destacar pelo Crystal Palace, da Inglaterra, Olise chegou ao Bayern por cerca de 60 milhões de euros (R$ 330 milhões). Desde então, o francês ganhou protagonismo na equipe, na seleção francesa, e passou a despertar a atenção de outros clubes europeus. De acordo com o jornal espanhol "Marca", uma eventual transferência do atacante poderia alcançar 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão). O Bayern, por sua vez, trabalha para renovar o vínculo do jogador, embora as negociações ainda não tenham começado oficialmente.

"Olise se sente muito à vontade aqui em Munique. Quando chegou ao nosso clube, só quem o conhecia o reconhecia. Agora, todos o conhecem", afirmou o alemão sobre o sucesso de Olise.

Com vínculo até junho de 2029, Olise marcou 22 gols e deu 31 assistências na última temporada. Na Copa do Mundo, o meia francês foi um dos destaques da campanha da sua seleção até a semifinal da competição. Ele foi o maior garçom da competição com sete assistências no torneio disputado na América do Norte.

"Tanto Michael Olise quanto Harry merecem. Mas eu daria para Harry Kane. Michael Olise tem muitos mais anos pela frente para ganhar a Bola de Ouro", disse o presidente do Bayern sobre o sucesso futuro do francês.