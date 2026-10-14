Maracanã está atualmente sob os cuidados da dupla Fla-Flu - Catharine Moreira

Maracanã está atualmente sob os cuidados da dupla Fla-FluCatharine Moreira

Publicado 14/10/2026 11:54 | Atualizado 14/10/2026 14:32

Durante anos, o Flamengo colocou dinheiro, estrutura e trabalho para manter o Maracanã funcionando . E a disputa pelo estádio voltou a expor uma pergunta incômoda: quem assume os custos de preservar uma das maiores arenas do futebol brasileiro — e quem aparece para reivindicar o direito de jogar nela?

A história começa antes de o Flamengo assumir oficialmente a gestão do complexo ao lado do Fluminense.

Em 2013, o Rubro-Negro contratou um empréstimo de R$ 27 milhões junto ao Consórcio Maracanã. Não era investimento em obras, mas uma operação financeira ligada ao acordo de utilização do estádio. Em maio de 2016, o clube anunciou que havia quitado a dívida por R$ 20 milhões, após negociar um desconto e utilizar recursos próprios.

Esse episódio, por si só, já revela o tamanho dos compromissos financeiros que envolveram a relação entre Flamengo e Maracanã.

Mas foi depois dos Jogos Olímpicos de 2016 que a situação ficou ainda mais emblemática.

O estádio enfrentava problemas de conservação, e a concessionária responsável à época não havia realizado todos os reparos necessários. Para voltar a jogar no Maracanã, o Flamengo aceitou pagar despesas que, segundo a reportagem investigativa de Rodrigo Capelo, publicada pela revista Época em fevereiro de 2017, caberiam à concessionária.

Em novembro de 2016, o clube desembolsou R$ 570 mil em reparos para realizar duas partidas. E a conta não parou aí.

Para preparar o Maracanã para a estreia na Libertadores de 2017, contra o San Lorenzo, o Flamengo concordou em pagar uma dívida de R$ 1 milhão e R$ 350 mil em contas de energia elétrica atrasadas. Eram faturas de quatro meses, referentes ao período em que a concessionária não havia quitado os valores com a Light.

Sem energia, até a irrigação do gramado ficava comprometida.

O Flamengo mobilizou empresas e trabalhadores, providenciou reparos, limpeza, manutenção de instalações e recuperação de equipamentos. Não se tratava simplesmente de chegar ao estádio, entrar em campo e ir embora. Era necessário colocar a arena em condições de receber uma partida internacional.

Esses valores precisam ser tratados com rigor: os R$ 570 mil correspondem aos reparos de 2016, enquanto os R$ 1,35 milhão se referem à dívida de energia de 2017. Não são cifras que devem ser somadas indiscriminadamente a todos os outros custos, mas despesas documentadas que ajudam a demonstrar o peso financeiro assumido pelo clube.

Em 2019, Flamengo e Fluminense passaram a administrar o complexo em caráter emergencial. Em 2024, o consórcio formado pelos dois clubes venceu a licitação para assumir a concessão por 20 anos.

O Flamengo, portanto, não está discutindo o Maracanã apenas como um clube que deseja escolher onde jogar. Existe uma história de compromissos financeiros, operação, manutenção e responsabilidade administrativa que precisa entrar nessa conversa.

E é justamente nesse contexto que surge a disputa com o Vasco.

O clube cruz-maltino quer enfrentar o Boca Juniors no Maracanã, em 20 de outubro, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Diante da resistência da concessionária, a discussão foi parar na Justiça. Em 13 de outubro, uma nova decisão restabeleceu a determinação para disponibilizar o estádio ao confronto, após uma sequência de decisões judiciais conflitantes.

O Ministério Público sustentou que avaliações técnicas apontavam o Maracanã como a melhor opção em termos de segurança, mobilidade, logística e infraestrutura. Esse argumento também precisa ser considerado, porque o estádio é um equipamento público concedido à iniciativa privada, e sua utilização está sujeita ao contrato e às determinações legais.

Mas há uma questão que não pode desaparecer no meio da polêmica: a responsabilidade de administrar um estádio não termina quando a bola rola.

Quem cuida do gramado precisa considerar o calendário. Quem organiza os eventos precisa avaliar a logística. Quem assume obrigações contratuais precisa ter condições de planejar a operação. E qualquer decisão sobre a utilização do complexo deve respeitar regras transparentes, sem privilégios arbitrários para um ou outro clube.

O Vasco tem o direito de buscar judicialmente a realização de sua partida. Isso não apaga, porém, o histórico de despesas que o Flamengo assumiu para colocar o Maracanã em condições de receber jogos. Da mesma forma, os investimentos do Rubro-Negro não transformam o estádio em propriedade exclusiva do clube.

O debate precisa ser maior do que uma provocação entre rivais.

O que os documentos e as reportagens revelam é que o Flamengo, em diferentes momentos, assumiu custos relevantes para viabilizar partidas e recuperar estruturas do Maracanã. Pagou reparos, assumiu uma conta de energia atrasada e quitou um empréstimo milionário relacionado ao estádio.

Por isso, a discussão sobre o dia 20 de outubro não pode ser reduzida a uma disputa de torcida. É preciso perguntar quais são as obrigações da concessionária, quais são os direitos dos demais clubes e como compatibilizar o interesse público com a conservação e a operação do complexo.

O Flamengo merece ter sua participação nessa história reconhecida. E o Vasco, como qualquer outro clube, precisa cumprir as regras aplicáveis à utilização do estádio.

Porque uma coisa é reivindicar o direito de jogar no Maracanã. Outra é ignorar a complexidade dos custos, da manutenção e da responsabilidade de administrar uma arena desse porte.

No fim, a pergunta que fica é simples: quem está disposto a assumir a responsabilidade de manter o Maracanã funcionando — e quem está apenas disputando o direito de entrar em campo?