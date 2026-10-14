Antonio Cassano exaltou Ronaldo Luís Nazário de Lima, o Fenômeno - Daniel Ramalho / AFP

Antonio Cassano exaltou Ronaldo Luís Nazário de Lima, o FenômenoDaniel Ramalho / AFP

Publicado 14/10/2026 13:19 | Atualizado 14/10/2026 13:23

Ex-integrante dos Galáticos, Antonio Cassano fez uma comparação contundente entre Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo . Companheiro do brasileiro nos tempos de Real Madrid, o italiano afirmou que CR7 está muito abaixo do nível apresentado pelo antigo camisa 9, enaltecendo a genialidade do pentacampeão mundial.

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"Cristiano é metade da metade de Ronie, o Fenômeno", afirmou Cassano ao jornal espanhol 'AS', quando também relembrou o período em que dividiu o vestiário com o ex-atacante na Espanha.



Ele ressaltou jamais ter visto um centroavante semelhante ao antigo companheiro e avaliou que os problemas físicos impediram o brasileiro de alcançar um patamar ainda maior no futebol. "Cristiano é metade da metade de Ronie, o Fenômeno", afirmou Cassano ao jornal espanhol 'AS', quando também relembrou o período em que dividiu o vestiário com o ex-atacante na Espanha.Ele ressaltou jamais ter visto um centroavante semelhante ao antigo companheiro e avaliou que os problemas físicos impediram o brasileiro de alcançar um patamar ainda maior no futebol.

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"Nunca vi ninguém como ele. Era absolutamente fabuloso e conseguia mudar um jogo como ninguém. Se tivesse tido uma carreira sem lesões, teria alcançado um nível inimaginável", declarou.



Cassano chegou ao Real Madrid em janeiro de 2006, após passagem pela Roma, e permaneceu até 2007. Nesse período, disputou 29 partidas oficiais e conquistou o Campeonato Espanhol. "Nunca vi ninguém como ele. Era absolutamente fabuloso e conseguia mudar um jogo como ninguém. Se tivesse tido uma carreira sem lesões, teria alcançado um nível inimaginável", declarou.Cassano chegou ao Real Madrid em janeiro de 2006, após passagem pela Roma, e permaneceu até 2007. Nesse período, disputou 29 partidas oficiais e conquistou o Campeonato Espanhol.

Cassano critica Mourinho



A entrevista também foi marcada por críticas a José Mourinho, atual técnico do Real Madrid. O ex-jogador questionou a escolha do treinador português e considerou que sua proposta de jogo está ultrapassada. Na avaliação dele, Gian Piero Gasperini, comandante da Roma, desenvolve um trabalho superior.

"A Roma tem um treinador fantástico [Gasperini] e o Real Madrid não, porque Mourinho não gosta de jogar futebol, só gosta de falar. É incrível que o Real Madrid, a equipe mais forte da história, tenha contratado Mourinho. Não entendo como é que Florentino Pérez apostou nele."

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Cassano também comparou o trabalho dos dois técnicos e afirmou que o clube espanhol teria um desempenho muito superior caso os comandantes trocassem de equipe.



"Se trocássemos os treinadores, o Real Madrid ganhava por 10 a 0", concluiu.

Cassano também comparou o trabalho dos dois técnicos e afirmou que o clube espanhol teria um desempenho muito superior caso os comandantes trocassem de equipe."Se trocássemos os treinadores, o Real Madrid ganhava por 10 a 0", concluiu.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Gabriel Salotti