Ex-integrante dos Galáticos, Antonio Cassano fez uma comparação contundente entre Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo. Companheiro do brasileiro nos tempos de Real Madrid, o italiano afirmou que CR7 está muito abaixo do nível apresentado pelo antigo camisa 9, enaltecendo a genialidade do pentacampeão mundial.
A entrevista também foi marcada por críticas a José Mourinho, atual técnico do Real Madrid. O ex-jogador questionou a escolha do treinador português e considerou que sua proposta de jogo está ultrapassada. Na avaliação dele, Gian Piero Gasperini, comandante da Roma, desenvolve um trabalho superior.
"A Roma tem um treinador fantástico [Gasperini] e o Real Madrid não, porque Mourinho não gosta de jogar futebol, só gosta de falar. É incrível que o Real Madrid, a equipe mais forte da história, tenha contratado Mourinho. Não entendo como é que Florentino Pérez apostou nele."
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