Seedorf ao lado de Marcelo Paz, diretor executivo de futebol do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Seedorf ao lado de Marcelo Paz, diretor executivo de futebol do CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 14/10/2026 10:05

Clarence Seedorf desembarcou na início da manhã desta quarta-feira (14) no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Novo técnico do Corinthians , o holandês de 50 anos foi recebido pelo diretor executivo de futebol Marcelo Paz e não falou com a imprensa que aguardava no local.

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O ex-jogador estava em Madri, na Espanha, e chegou ao Brasil por volta das 6h30. Ele já começa a trabalhar nesta quarta, quando irá comandar treinos em dois períodos no CT Joaquim Grava, na zona leste da capital paulista.



Às 13h, Seedorf será apresentado oficialmente em coletiva de imprensa. O holandês estreia contra o Vitória, na Neo Química Arena, na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), em jogo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador estava em Madri, na Espanha, e chegou ao Brasil por volta das 6h30. Ele já começa a trabalhar nesta quarta, quando irá comandar treinos em dois períodos no CT Joaquim Grava, na zona leste da capital paulista.Às 13h, Seedorf será apresentado oficialmente em coletiva de imprensa. O holandês estreia contra o Vitória, na Neo Química Arena, na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), em jogo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Há sete anos o ex-jogador não atua como treinador. Seu último trabalho foi na seleção de Camarões, em julho de 2019. Antes ele treinou o Milan, da Itália, o Shenzhen FC, da China, o Deportivo La Coruña, da Espanha. O holandês soma 63 partidas na carreira, com 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas. O aproveitamento é de 39,1%



Seedorf teve história marcante como jogador. O ex-meia tem quatro títulos de Champions League por três clubes diferentes: Ajax, Real Madrid e Milan. Ele também jogou pela Inter de Milão e encerrou a carreira no futebol brasileiro, defendendo o Há sete anos o ex-jogador não atua como treinador. Seu último trabalho foi na seleção de Camarões, em julho de 2019. Antes ele treinou o Milan, da Itália, o Shenzhen FC, da China, o Deportivo La Coruña, da Espanha. O holandês soma 63 partidas na carreira, com 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas. O aproveitamento é de 39,1%Seedorf teve história marcante como jogador. O ex-meia tem quatro títulos de Champions League por três clubes diferentes: Ajax, Real Madrid e Milan. Ele também jogou pela Inter de Milão e encerrou a carreira no futebol brasileiro, defendendo o Botafogo entre 2012 e 2013.

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O Corinthians vive situação dramática no Brasileirão. O time acumula oito derrotas consecutivas e soma 32 pontos, mesma pontuação do Internacional, time que abre a zona de rebaixamento. O Corinthians vive situação dramática no Brasileirão. O time acumula oito derrotas consecutivas e soma 32 pontos, mesma pontuação do Internacional, time que abre a zona de rebaixamento.

Os jogos que restam ao Corinthians

. Corinthians x Vitória (19/10) - 31ª rodada

. Vasco x Corinthians (24/10) - 32ª rodada

. Corinthians x Mirassol (30/10) - 33ª rodada

. São Paulo x Corinthians (04/11) - 34ª rodada

. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada

. Atlético-MG x Corinthians (a definir) - 36ª rodada

. Corinthians x Grêmio (a definir) - 37ª rodada

. Remo x Corinthians (a definir) - 38ª rodada