Troféu da LibertadoresVítor Silva / Botafogo
A primeira edição
A primeira edição aconteceu dois anos depois, em 1960. Quem ficou com o troféu foi o Peñarol (URU), que venceu o Olimpia (PAR) na decisão.
‘Libertadores da América’
Quem joga?
A partir das oitavas de final, o torneio adota o mata-mata. A decisão acontece em partida única.
. Brasil - 7 vagas
. Argentina - 6 vagas
. Bolívia - 4 vagas
. Chile - 4 vagas
. Colômbia - 4 vagas
. Equador - 4 vagas
. Paraguai - 4 vagas
. Peru - 4 vagas
. Uruguai - 4 vagas
. Venezuela - 4 vagas
Quem já ganhou a Libertadores?
. Independiente (ARG): 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984
- 6 títulos
. Boca Juniors (ARG): 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007
- 5 títulos
. Peñarol (URU): 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987
- 4 títulos
. Estudiantes (ARG): 1968, 1969, 1970 e 2009
. River Plate (ARG): 1986, 1996, 2015 e 2018
. Flamengo: 1981, 2019, 2022 e 2025
- 3 títulos
. Nacional (URU): 1971, 1980 e 1988
. Olimpia (PAR): 1979, 1990 e 2002
. São Paulo: 1992, 1993 e 2005
. Santos: 1962, 1963 e 2011
. Grêmio: 1983, 1995 e 2017
. Palmeiras: 1999, 2020 e 2021
- 2 títulos
. Cruzeiro: 1976 e 1997
. Atlético Nacional (COL): 1989 e 2016
. Internacional: 2006 e 2010
- 1 título
. Racing (ARG): 1967
. Argentinos Juniors (ARG): 1985
. Colo Colo (CHI): 1991
. Vélez Sarsfield (ARG): 1994
. Vasco: 1998
. Once Caldas (COL): 2004
. LDU (EQU) - 2008
. Corinthians: 2012
. Atlético-MG: 2013
. San Lorenzo (ARG): 2014
. Fluminense: 2023
. Botafogo: 2024
A premiação da Libertadores
. Vitória na fase de grupos: 340 mil de dólares (R$ 1,75 milhão)
. Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 6,44 milhões)
. Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 9 milhões)
. Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 11,85 milhões)
. Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões)
. Campeão: 25 milhões de dólares (R$ 129 milhões)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.