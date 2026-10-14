Troféu da Libertadores - Vítor Silva / Botafogo

Troféu da LibertadoresVítor Silva / Botafogo

Publicado 14/10/2026 09:00

Libertadores da América é o grande foco dos clubes sul-americanos, que sonham em conquistar a chamada ‘Glória Eterna’. O torneio continental, organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), reúne times do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. De 1998 a 2016, equipes do México também participaram, mas deixaram a disputa por não concordarem com mudanças no regulamento.

A primeira edição



A Libertadores surgiu no Congresso da Confederação Sul-Americana de Futebol, em 1958, no Rio de Janeiro. A ideia era justamente reunir os times do continente para disputar um torneio.



A primeira edição aconteceu dois anos depois, em 1960. Quem ficou com o troféu foi o Peñarol (URU), que venceu o Olimpia (PAR) na decisão.

‘Libertadores da América’



No começo, a competição era chamada de Copa dos Campeões da América. Depois, virou a Copa Libertadores da América. O nome foi escolhido em homenagem aos líderes dos movimentos de libertação no continente. Houve ainda algumas alterações com o passar do tempo devido a patrocinadores. Atualmente, o torneio é conhecido como Conmebol Libertadores.

Quem joga?

No formato atual, 47 clubes disputam a Libertadores. Além do campeão da edição anterior, cada país tem um número de vagas específico. O vencedor da Copa Sul-Americana também garante a classificação. No início, 19 times jogam as etapas eliminatórias para a fase de grupos. Quatro avançam e se juntam a outras 28 equipes que já estavam garantidas.



A partir das oitavas de final, o torneio adota o mata-mata. A decisão acontece em partida única.



. Brasil - 7 vagas

. Argentina - 6 vagas

. Bolívia - 4 vagas

. Chile - 4 vagas

. Colômbia - 4 vagas

. Equador - 4 vagas

. Paraguai - 4 vagas

. Peru - 4 vagas

. Uruguai - 4 vagas

. Venezuela - 4 vagas

Quem já ganhou a Libertadores?

- 7 títulos



. Independiente (ARG): 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984



- 6 títulos



. Boca Juniors (ARG): 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007



- 5 títulos



. Peñarol (URU): 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987



- 4 títulos



. Estudiantes (ARG): 1968, 1969, 1970 e 2009

. River Plate (ARG): 1986, 1996, 2015 e 2018

. Flamengo: 1981, 2019, 2022 e 2025



- 3 títulos



. Nacional (URU): 1971, 1980 e 1988

. Olimpia (PAR): 1979, 1990 e 2002

. São Paulo: 1992, 1993 e 2005

. Santos: 1962, 1963 e 2011

. Grêmio: 1983, 1995 e 2017

. Palmeiras: 1999, 2020 e 2021



- 2 títulos



. Cruzeiro: 1976 e 1997

. Atlético Nacional (COL): 1989 e 2016

. Internacional: 2006 e 2010



- 1 título



. Racing (ARG): 1967

. Argentinos Juniors (ARG): 1985

. Colo Colo (CHI): 1991

. Vélez Sarsfield (ARG): 1994

. Vasco: 1998

. Once Caldas (COL): 2004

. LDU (EQU) - 2008

. Corinthians: 2012

. Atlético-MG: 2013

. San Lorenzo (ARG): 2014

. Fluminense: 2023

. Botafogo: 2024

A premiação da Libertadores

. Fase de grupos: 1 milhão de dólares (R$ 5,15 milhões)

. Vitória na fase de grupos: 340 mil de dólares (R$ 1,75 milhão)

. Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 6,44 milhões)

. Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 9 milhões)

. Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 11,85 milhões)

. Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões)

. Campeão: 25 milhões de dólares (R$ 129 milhões)

