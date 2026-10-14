Serna é peça fundamental em momentos decisivos - Marina Garcia/Fluminense FC

Serna é peça fundamental em momentos decisivosMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 14/10/2026 08:00 | Atualizado 14/10/2026 08:11

O Fluminense enfrenta o Palmeiras, nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo de ida da semifinal da Libertadores. Um dos candidatos a herói do confronto pode ser considerado improvável para outras torcidas, mas não para os tricolores. Kevin Serna, de 28 anos, chegou ao Tricolor em 2024 e mesmo que divida opiniões, é um dos atletas mais decisivos do elenco e tem o Alviverde como sua vítima preferida.

A estreia do atacante aconteceu justamente contra o Palmeiras. O colombiano chegou ao Fluminense em 2024 em uma momento delicado, em que o Tricolor lutava contra o rebaixamento. Mano Menezes o colocou em campo no segundo tempo daquele dia 24 de julho, no Maracanã. Kevin Serna iniciou belíssima jogada individual, que terminou em gol de Jhon Arias, hoje no Verdão. Aquela partida iniciou uma reação que ajudaria o Flu a se manter na elite do futebol brasileiro.

Na última rodada daquele mesmo Brasileiro, Kevin Serna voltou a fazer história contra o Palmeiras. O Fluminense entrou em campo diante do Palmeiras, em São Paulo, com a obrigação de vencer para não depender de outro resultado para se manter na elite do futebol brasileiro. Brilhou novamente a estrela do colombiano, que fez o único gol da partida, e livrou o Tricolor da queda na competição.

Aquela vitória, inclusive, foi a única do Fluminense no estádio do Palmeiras, desde a grande reforma que o local recebeu em 2014. Serna, que fez o gol salvador tricolor, já havia sido decisivo uma rodada antes na vitória sobre o Cuiabá, no Maracanã, também por 1 a 0, e também com gol único do colombiano.

A temporada de 2024 não foi a única que o Palmeiras atravessou o caminho de Kevin Serna e significou um momento de divisor de águas para o colombiano no Fluminense. No dia 15 de agosto deste ano, o atacante vivia um momento difícil, com poucas oportunidades com Luis Zubeldía. No primeiro jogo de Marcão como técnico, depois da saída do argentino, o Tricolor encarou o Palmeiras no Maracanã e novamente Serna foi decisivo. Ele entrou no segundo tempo e anotou um dos gols da vitória de virada por 3 a 2, que foi fundamental para a mudança de rumo do Fluminense na temporada.

No jogo seguinte, Serna anotou o único gol do Tricolor no empate por 1 a 1 contra o Independiente Rivadavia nas oitavas de final da Libertadores. Depois da igualdade no tempo normal, o Fluminense levou a melhor na cobrança de pênaltis e avançou de fase na competição para enfrentar o Platense, que também acabou eliminado, antes do duelo entre o clube carioca e o Palmeiras.

Na partida desta quarta-feira (14), Kevin Serna ainda não sabe se será titular, mas sem dúvidas é uma das principais armas ofensivas para o Fluminense contra o Palmeiras, e os tricolores o enxergam como peça decisiva para buscar uma vitória importantíssima na luta pelo bicampeonato da Libertadores.