Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
Onde assistir?
Como chega o Fluminense
Thiago Silva, Guga, Hércules, Ganso e Hulk estiveram entre os preservados. Agora, ficarão à disposição para o duelo decisivo. Em recuperação de um problema no tornozelo direito, Renê é dúvida. Afastado por lesão na coxa direita, Cano treinou com bola, mas ainda não deve retornar.
Como chega o Palmeiras
O treinador português, inclusive, não poderá estar à beira do campo. Ele foi expulso diante dos equatorianos. Entre os jogadores, Vitor Roque será desfalque por causa de uma entorse no tornozelo direito. Por outro lado, Sosa e Paulinho viajaram.
Ficha técnica
Data e hora: 14/10/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
VAR: Silvio Trucco (ARG)
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana (Renê); Martinelli, Hércules (Nonato) e Ganso; Cannobio, Savarino (Serna) e Hulk. Técnico: Marcão.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Arias e Flaco López. Técnico: João Martins.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.