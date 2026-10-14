Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 14/10/2026 07:44 | Atualizado 14/10/2026 07:45

Fluminense e Palmeiras abrem nesta quarta-feira (14) a disputa por uma vaga na decisão da Libertadores. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no jogo de ida da semifinal do torneio continental. A partida de volta acontecerá no dia 21, no mesmo horário, no Nubank Parque.

Onde assistir?

O embate terá transmissão da Globo (TV aberta), da GE TV (YouTube) e da Paramount+ (streaming).

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Como chega o Fluminense





Thiago Silva, Guga, Hércules, Ganso e Hulk estiveram entre os preservados. Agora, ficarão à disposição para o duelo decisivo. Em recuperação de um problema no tornozelo direito, Renê é dúvida. Afastado por lesão na coxa direita, Cano treinou com bola, mas ainda não deve retornar. Apesar da derrota por 1 a 0 para o Flamengo , no domingo (11), o Tricolor passa por bom momento desde que Marcão assumiu o comando do elenco, em agosto. No clássico, inclusive, o técnico optou por poupar alguns nomes já de olho na semifinal.Thiago Silva, Guga, Hércules, Ganso e Hulk estiveram entre os preservados. Agora, ficarão à disposição para o duelo decisivo. Em recuperação de um problema no tornozelo direito, Renê é dúvida. Afastado por lesão na coxa direita, Cano treinou com bola, mas ainda não deve retornar.

Como chega o Palmeiras

O Verdão vem embalado depois de golear o Corinthians por 4 a 1, também no domingo (11). Para além do triunfo sobre o Timão, os comandados de Abel Ferreira não perdem há três confrontos – desde a volta das quartas de final, quando foram superados por 3 a 2 pela LDU, no Equador.



O treinador português, inclusive, não poderá estar à beira do campo. Ele foi expulso diante dos equatorianos. Entre os jogadores, Vitor Roque será desfalque por causa de uma entorse no tornozelo direito. Por outro lado, Sosa e Paulinho viajaram.

Ficha técnica



Fluminense x Palmeiras



Data e hora: 14/10/2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)



FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana (Renê); Martinelli, Hércules (Nonato) e Ganso; Cannobio, Savarino (Serna) e Hulk. Técnico: Marcão.



PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Arias e Flaco López. Técnico: João Martins.