Com dois gols, Flávio Minuano foi o grande nome da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, pela Libertadores de 1971 - Divulgação/Fluminense

Com dois gols, Flávio Minuano foi o grande nome da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, pela Libertadores de 1971Divulgação/Fluminense

Publicado 14/10/2026 07:00

duelo em 1971 marcou a primeira partida do Tricolor na história do torneio continental, no Pacaembu.

Fluminense e Palmeiras voltam a ficar frente a frente na Libertadores 55 anos depois da única edição que se enfrentaram até então. Se em 2026 eles iniciam a batalha pela semifinal, com casa cheia nesta quarta-feira (14) às 21h30, no Maracanã, o

Estreia dos sonhos

Campeão do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Brasileirão da época, o Fluminense teve que enfrentar justamente quem superou para levantar o título. O poderoso time palmeirense contava com Leão, Luís Pereira, Dudu e Ademir da Guia, este último ausência no primeiro jogo, em São Paulo.



Já a equipe tricolor comandada por Zagallo, que comandou a seleção brasileira na Copa de 1970, tinha os tricampeões Félix e Marco Antônio, assim como Cafuringa, Samarone, Mickey. E, claro, o artilheiro Flávio Minuano, grande personagem da primeira vitória do clube na Libertadores.



Foram de Flávio os dois gols do histórico 2 a 0 no Pacaembu em 29 de janeiro de 1971, ambos marcados no primeiro tempo. O primeiro saiu aos cinco minutos, em cobrança de falta cobrada por Oliveira, que a defesa do Palmeiras ficou parada pedindo impedimento e deixou o atacante livre para abrir o placar.



Aos 25, o 2 a 0 saiu em jogada pela esquerda de Toninho, que chutou e Leão espalmou mal para a frente. Flávio se antecipou à zaga para colocar no fundo das redes.



Foi uma estreia dos sonhos do Fluminense e que poderia abrir caminho para a classificação para a fase seguinte. Afinal, os outros dois integrantes do Grupo 3 eram os venezuelanos Deportivo Galícia e Deportivo Itália.



Derrota amarga no Maracanã

Como apenas o primeiro colocado avançava, bastava vencer os fracos adversários e garantir ao menos um empate no Maracanã contra o clube paulista. Só que a euforia deu lugar à decepção tricolor no final.



Uma inesperada derrota no Rio por 1 a 0 para o Deportivo Itália deixou os brasileiros empatados com oito pontos na tabela (naquela época, a vitória só garantia dois pontos). Se houvesse empate no último duelo, a definição do primeiro aconteceria em um jogo extra, segundo o regulamento.



Mas nem isso o Fluminense conseguiu. Dominado em casa, viu o Palmeiras, com o decisivo reforço de Ademir da Guia, vencer com facilidade por 3 a 1, após abrir 3 a 0 em pleno Maracanã, com César Maluco (aos 11), Héctor Silva (aos 27) e Pio (aos 38 da segunda etapa). Samarone só descontou a cinco minutos do fim.



Com o resultado, o Palmeiras avançou para a fase semifinal, mas foi eliminado no triangular pelo Nacional do Uruguai. Já o Fluminense amargou a decepção de ter conseguido quatro vitórias nos quatro primeiros jogo e ser eliminado.

Ainda assim, o primeiro jogo em Libertadores ficou marcado pelo resultado positivo, mesmo fora de casa. Parte da história que os torcedores esperam que se repita nestes dois confrontos.



Ficha de Palmeiras 0x2 Fluminense, pela Libertadores de 1971



Data: 29 de janeiro de 1971

Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo (SP)

Público: 26.867 pessoas

Renda: Cr$ 157.690,50 (moeda do Brasil na época era Cruzeiro)



Gols: Flávio Minuano (aos 5 minutos e aos 25 minutos do primeiro tempo)



Palmeiras: Leão, Zeca (Eurico), Luís Pereira, Nelson e Dé; Dudu, Cabralzinho e Héctor Silva; Edu, César Maluco e Pio (Fedato). Técnico Adversário: Rubens Minelli.



Fluminense: Félix (Jorge Vitório), Oliveira, Galhardo, Assis e Toninho; Denilson, Didi e Samarone; Cafuringa, Flávio (Mickey) e Lula. Técnico: Zagallo.