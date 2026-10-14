Arias revoltou a torcida do Fluminense ao acertar com o Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Arias revoltou a torcida do Fluminense ao acertar com o PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Publicado 14/10/2026 07:30 | Atualizado 14/10/2026 08:13

O duelo entre Fluminense e Palmeiras, pela ida da semifinal da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (14), terá um ingrediente especial que alimenta ainda mais a rivalidade entre as equipes: Jhon Arias. O jogador, que fez história no clube carioca entre 2021 e 2025, transferiu-se para a equipe paulista no início do ano, gerando revolta dos torcedores tricolores devido a declarações de amor que o atleta fez ao seu ex-clube. , nesta quarta-feira (14), terá um ingrediente especial que alimenta ainda mais a rivalidade entre as equipes: Jhon Arias. O jogador, que fez história no clube carioca entre 2021 e 2025, transferiu-se para a equipe paulista no início do ano, gerando revolta dos torcedores tricolores devido a declarações de amor que o atleta fez ao seu ex-clube.

Juras de amor e reviravoltas

O Fluminense acertou a venda de Jhon Arias ao Wolverhampton, da Inglaterra, em julho de 2025, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na cotação da época), colocando um ponto final na passagem vitoriosa do jogador pelo Tricolor. O atacante foi homenageado pelo clube e ovacionado pela torcida tricolor no seu jogo de despedida, na derrota para o Cruzeiro por 2 a 0 pelo Brasileirão, no Maracanã. da Inglaterra, em julho de 2025, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na cotação da época), colocando um ponto final na passagem vitoriosa do jogador pelo Tricolor. O atacante foi homenageado pelo clube e ovacionado pela torcida tricolor no seu jogo de despedida, na derrota para o Cruzeiro por 2 a 0 pelo Brasileirão, no Maracanã.

Arias garantiu, em entrevista à TNT Sports, que caso isso acontecesse, trataria o Fluminense como prioridade. O período do atleta em seu novo clube, no entanto, acabou marcado por dificuldades de adaptação e críticas da imprensa local. Ele marcou apenas dois gols e uma assistência em 26 jogos pelos Wolves, que acabaram a competição rebaixados para a segunda divisão inglesa. Então, no fim de 2025, seu retorno ao Brasil começou a ser especulado, e

"Sempre o Fluminense. Há um montão de vídeos comigo falando sobre essa relação com o Fluminense, é um clube que tenho carinho, a minha família tem um carinho e nós o consideramos a nossa casa. Mas é claro que não depende só de mim, depende também do Fluminense, do clube", afirmou, na ocasião.

o clube paulista formalizou uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 154,8 milhões). Mas o Fluminense tinha a seu favor uma cláusula de preferência de compra, caso o jogador saísse do time inglês. No entanto, poucos dias depois, o Palmeiras entrou na disputa pelo atacante. Em fevereiro,(R$ 154,8 milhões). Mas o Fluminense tinha a seu favor uma cláusula de preferência de compra, caso o jogador saísse do time inglês.

O jogador foi anunciado pelo Palmeiras em 7 de fevereiro. Apesar disso, o Tricolor encontrou dificuldades para igualar o valor oferecido pelo Alviverde. O plano, então, era de chegar a cifras próximas, contando que a vontade do atleta de retornar ao Fluminense prevalecesse. Os cariocas ofereceram 20 milhões de euros (R$ 124 milhões), mas o Wolverhampton recusou.

Acertado com sua nova equipe, Arias publicou nas redes sociais uma carta aberta explicando sua decisão. "Sei do peso das minhas palavras, daquilo que digo e que penso. Ao mesmo tempo, a vida e o futebol são muito dinâmicos. Considerando o que realmente era possível neste momento e o que estava nas minhas mãos, precisei tomar decisões. Inicio agora um novo capítulo da minha vida e da minha carreira agradecendo a todos que torcem por mim de verdade", escreveu.

O texto não foi o suficiente para conter a revolta dos tricolores, que passaram a vaiá-lo nas ocasiões em que os clubes se reencontraram.

Reencontro do Arias com o Fluminense

2 a 1 em cima do Tricolor pela 4 rodada do campeonato brasileiro na arena barueri. Na ocasião, antes e durante o confronto o colombiano foi vaiado pela torcida do Fluminense. O colombiano entrou aos 12 minutos da segunda etapa e levou um cartão amarelo após entrada em Guga. O primeiro duelo entre Palmeiras e Fluminense após a chegada de Arias ao Alviverde foi em fevereiro de 2026 em vitória do clube paulista porem cima do Tricolor pela 4 rodada do campeonato brasileiro na arena barueri. Na ocasião, antes e durante o confronto o colombiano foi vaiado pela torcida do Fluminense. O colombiano entrou aos 12 minutos da segunda etapa e levou um cartão amarelo após entrada em Guga.

No jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, a rejeição não foi diferente. O colombiano foi bastante hostilizado pela torcida Tricolor e Durante a partida, Arias foi vaiado quando apareceu no telão no anúncio da escalação e todas as vezes em que tocou na bola.

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Depois de ser substituído, já no segundo tempo, foi chamado de "Judas" pela torcida do Fluminense. No duelo O Tricolor venceu por 3 a 2 e Arias teve uma atuação apagada e não teve nenhuma finalização no gol.

Arias é um dos destaques do Palmeiras na temporada e vem sido peça importante no elenco de Abel Ferreira na atual temporada o colombiano atuou em 43 jogos pela equipe e anotou oito gols e seis assistências.

Passagem de Arias no Fluminense

Contratado em agosto de 2021, Arias entrou para a história do Fluminense com os títulos da Libertadores de 2023 e da Recopa de 2024 — onde foi o protagonista marcando os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre a LDU, do Equador, no Maracanã. Além disso, também foi bicampeão carioca e vice-campeão mundial.

Após bons números pela equipe Jhon Arias foi negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra. O colombiano deixou o Fluminense com 230 jogos, 47 gols e 56 assistências.