Festa da torcida do Fluminense - Marina Garcia/FFC

Festa da torcida do FluminenseMarina Garcia/FFC

Publicado 14/10/2026 09:30

Em busca da terceira final da história na Libertadores, o Fluminense encara o Palmeiras nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, no Maracanã. Neste século, o Tricolor tem um histórico muito positivo em partidas com mais de 40 mil torcedores como mandante, fora os clássicos, e aposta nisso para seguir sonhando com o bicampeonato continental.

Os ingressos estão esgotados desde sábado (10) e há expectativa de mais de 60 mil tricolores presentes. Até então, neste século, o Fluminense teve um total de 61 jogos com um público superior a 40 mil pessoas, levando a um aproveitamento muito positivo. A expectativa é de que o retrospecto se mantenha.

Jogos com mais de 40 mil

Desde 2001, o Fluminense jogou 61 partidas como mandante para um público total superior a 40 mil torcedores presentes e, em apenas duas ocasiões, não foi realizado no Maracanã. Ao todo, são 43 vitórias, 14 empates e apenas quatro derrotas ao longo desses 25 anos, totalizando um aproveitamento de 78,1%.

As duas partidas que não foram no Maracanã ocorreram no Nilton Santos por conta da reforma pela qual o Maracanã passou para a Copa do Mundo de 2014. O Tricolor ficou sem atuar no estádio entre meados de 2010 e 2013. Mesmo assim, viveu momentos especiais na atual casa do Botafogo.

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O primeiro jogo foi Fluminense e Guarani, em 2010. Na ocasião, o jogo terminou 1 a 0 para o Tricolor, que conquistou o título brasileiro. Ao todo, 40.995 torcedores estiveram presentes no Nilton Santos e vibraram com o gol de Emerson Sheik, que encerrou um jejum de 26 anos do clube no Brasileirão.

A outra partida foi no ano seguinte. Com 40.232 torcedores presentes, o Fluminense foi derrotado por 2 a 1 pelo América-MG, que, na época, era lanterna do campeonato. Essa partida também é muito relembrada pelos tricolores, mas de forma negativa, pois o resultado impediu de assumir a liderança do Brasileirão.

Jogos com mais de 50 mil

Elevando um pouco a régua e filtrando apenas as partidas em que, ao menos, 50 mil torcedores estiveram presentes, o aproveitamento tricolor sobe para 81,4%. Em um total de 34 jogos, o Fluminense tem 25 vitórias, oito empates e uma derrota ao longo dessas duas décadas e meia.

A única derrota neste recorte foi contra o Vitória, por 2 a 1, no Brasileirão de 2014, para um público de 50.687 pessoas. Após quatro anos sem atingir esse marco de público, a torcida compareceu para apoiar o clube, que estava na disputa pelo título do Brasileiro, e acabou presenciando uma derrota que tiraria o Fluminense da liderança do campeonato.

Jogos com mais de 60 mil

Já nas partidas com mais de 60 mil torcedores, o Fluminense segue completamente invicto no século. São 14 vitórias e quatro empates em 18 jogos, com cerca de 85,2% de aproveitamento. Todas as partidas foram realizadas no Maracanã.

Mas, mesmo com esse histórico praticamente impecável, os tricolores não levam apenas boas recordações dessas partidas. Entre elas, houve três finais, e o Fluminense só saiu com a taça em uma: a Recopa Sul-Americana de 2024, contra a LDU. O jogo que teve 61.217 presentes terminou em 2 a 0, com dois gols de Jhon Arias, após o Tricolor perder a partida de ida por 1 a 0, em Quito.

As outras duas decisões também foram contra a equipe equatoriana, que acabou se sagrando campeã. A primeira foi a final da Copa Libertadores de 2008. Mesmo com a vitória por 3 a 1 em casa, o Fluminense conseguiu apenas igualar o placar agregado, levando a disputa para as penalidades. Nos pênaltis, a LDU venceu por 3 a 1, em frente a 86.027 pessoas.

No ano seguinte, as equipes se enfrentaram novamente, mas, dessa vez, pela final da Copa Sul-Americana. Após perder por 5 a 1 em Quito, o Tricolor não teve força suficiente para reverter o resultado mesmo com 69.565 pessoas apoiando e venceu apenas por 3 a 0. A partida também ficou marcada pela expulsão do ídolo Fred, após reclamações com a arbitragem.

E em Libertadores?

Por fim, em Copa Libertadores o Fluminense tem praticamente 90% de aproveitamento dentro de casa neste século, sem contar com nenhuma derrota, seja em mata-mata ou em fase de grupo. Ao todo foram 13 partidas, com 11 vitórias e dois empates. Mesmo nas eliminações que o clube teve ao longo da competição, a torcida nunca viu uma derrota ao vivo dentro de sua própria casa.

Vale lembrar que a final da Libertadores de 2023 contra o Boca Juniors não pode ser contabilizada para a estatística, mesmo que a partida tenha ocorrido no Maracanã e a ampla maioria presente no estádio fosse de torcedores tricolores, pois a final única da competição considera sempre o palco como campo neutro. Mas, os tricolores tem mais essa recordação especial.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza