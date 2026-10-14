Pulgar e Montenegro protagonizaram situações polêmicas no clássico de domingo (11) - Gilvan de Souza / Flamengo e Marina Garcia / Fluminense

Pulgar e Montenegro protagonizaram situações polêmicas no clássico de domingo (11)Gilvan de Souza / Flamengo e Marina Garcia / Fluminense

Publicado 14/10/2026 10:42 | Atualizado 14/10/2026 11:40

O volante do Flamengo, Erick Pulgar, e o presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, foram denunciados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por polêmicas no clássico disputado no último domingo (11) , pelo Campeonato Brasileiro. Ambos os casos devem ser julgados ainda nesta quinta-feira (15).

Entenda as denúncias

O órgão enquadrou Pulgar no Artigo 254, que fala de "praticar jogada violenta". Aos 30 minutos do jogo, ele atingiu o joelho de Castillo com a sola do pé e recebeu cartão amarelo do árbitro Rafael Klein. Depois do jogo, o Fluminense divulgou uma foto mostrando a marca da chuteira do chileno na perna do atleta tricolor. O volante pode receber pena de um a seis jogos de suspensão, caso seja punido.

Já o dirigente tricolor pode pegar um gancho de 15 a 180 dias por "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões", conforme o Artigo 258. Após o confronto, Montenegro fez um pronunciamento afirmando que a arbitragem do jogo foi uma "m..." e falando de outros lances polêmicos do clássico.

"Para o recado ficar bem claro: a arbitragem hoje foi um lixo, uma m.... Eu cito aqui, só para começar: o cartão amarelo do Pulgar. Um absurdo aquele lance não ter sido expulsão. Eu vi agora, o joelho do Castillo tá com a marca da trava da chuteira do Pulgar e ele não dá expulsão. Aí, eu fico me perguntando: para que serve o VAR. O que ele veio fazer aqui? Estava dormindo na hora do lance? Porque não tem como não ver um lance desses. Qualquer pessoa que estava vendo o jogo viu que foi para expulsão", disparou, na ocasião, citando também o VAR do duelo, Daniel Nobre Bins.

"Tem outros lances que aconteceram, como o Léo Pereira, que botou a mão na bola na hora que a gente foi bater o lateral e não recebeu nada. A gente tinha que bater o lateral rápido porque tem a regra, e aí, ele bota a mão e não recebe nada. O cartão amarelo do Canobbio não foi nada. Eu queria dizer aqui, muito triste com o que aconteceu hoje porque a arbitragem foi uma m...", concluiu, antes de deixar a sala de imprensa.