Pulgar e Montenegro protagonizaram situações polêmicas no clássico de domingo (11)Gilvan de Souza / Flamengo e Marina Garcia / Fluminense
Pulgar e Montenegro são denunciados no STJD por polêmicas no Fla-Flu
Volante responde por falta dura em Castillo, enquanto presidente do Tricolor foi enquadrado por 'desrespeitar' arbitragem em pronunciamento
Jornal espanhol repercute vitória do Vasco: ‘Silenciou a Bombonera’
Com um expulso no segundo tempo, o Cruz-Maltino lutou e venceu o Boca Juniors por 1 a 0, na ida da semifinal da Copa Sul-Americana
Pulgar e Montenegro são denunciados no STJD por polêmicas no Fla-Flu
Volante responde por falta dura em Castillo, enquanto presidente do Tricolor foi enquadrado por 'desrespeitar' arbitragem em pronunciamento
Rossi busca recuperar prestígio em novo encontro com o Estudiantes
Herói da classificação na última temporada, goleiro chega ao confronto após período de críticas e tenta retomar a confiança da torcida
Seedorf desembarca em São Paulo para assumir o Corinthians
Novo técnico do Timão dará início ao trabalho já nesta quarta-feira (14); ex-jogador holandês não atua como treinador há sete anos
Sonho do penta une Flamengo e Estudiantes em duelo pela Libertadores
Adversários na semifinal da competição são equipes vitoriosas e tenham chegar a hall seleto dos grandes campeões do torneio
Fluminense tem histórico positivo com público acima de 40 mil em casa
Exceto os clássicos, o Tricolor tem mais de 78% de aproveitamento como mandante neste século com públicos superiores a este
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.