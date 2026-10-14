Pulgar e Montenegro protagonizaram situações polêmicas no clássico de domingo (11)Gilvan de Souza / Flamengo e Marina Garcia / Fluminense

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Gabriel Salotti
O volante do Flamengo, Erick Pulgar, e o presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, foram denunciados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por polêmicas no clássico disputado no último domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro. Ambos os casos devem ser julgados ainda nesta quinta-feira (15).
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Entenda as denúncias

O órgão enquadrou Pulgar no Artigo 254, que fala de "praticar jogada violenta". Aos 30 minutos do jogo, ele atingiu o joelho de Castillo com a sola do pé e recebeu cartão amarelo do árbitro Rafael Klein. Depois do jogo, o Fluminense divulgou uma foto mostrando a marca da chuteira do chileno na perna do atleta tricolor. O volante pode receber pena de um a seis jogos de suspensão, caso seja punido.
Já o dirigente tricolor pode pegar um gancho de 15 a 180 dias por "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões", conforme o Artigo 258. Após o confronto, Montenegro fez um pronunciamento afirmando que a arbitragem do jogo foi uma "m..." e falando de outros lances polêmicos do clássico.
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"Para o recado ficar bem claro: a arbitragem hoje foi um lixo, uma m.... Eu cito aqui, só para começar: o cartão amarelo do Pulgar. Um absurdo aquele lance não ter sido expulsão. Eu vi agora, o joelho do Castillo tá com a marca da trava da chuteira do Pulgar e ele não dá expulsão. Aí, eu fico me perguntando: para que serve o VAR. O que ele veio fazer aqui? Estava dormindo na hora do lance? Porque não tem como não ver um lance desses. Qualquer pessoa que estava vendo o jogo viu que foi para expulsão", disparou, na ocasião, citando também o VAR do duelo, Daniel Nobre Bins.
"Tem outros lances que aconteceram, como o Léo Pereira, que botou a mão na bola na hora que a gente foi bater o lateral e não recebeu nada. A gente tinha que bater o lateral rápido porque tem a regra, e aí, ele bota a mão e não recebe nada. O cartão amarelo do Canobbio não foi nada. Eu queria dizer aqui, muito triste com o que aconteceu hoje porque a arbitragem foi uma m...", concluiu, antes de deixar a sala de imprensa.