Ronaldinho teve passagem pelo Fluminense - Gabriel Salotti / Agência O Dia

Ronaldinho teve passagem pelo FluminenseGabriel Salotti / Agência O Dia

Publicado 14/10/2026 17:50

O pentacampeão Ronaldinho, de 46 anos, utilizou as redes sociais para incentivar o Fluminense antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (14), no Maracanã. O ex-jogador da seleção brasileira mandou uma mensagem para os torcedores tricolores.

Pra cima FLU!!! Vamos — Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 14, 2026

"Para cima Flu, vamos", escreveu o craque utilizando seu perfil no "X", o antigo Twitter. O comentário do craque foi feito em cima de uma publicação da página oficial do Fluminense na rede social.

O Fluminense foi o último clube que Ronaldinho Gaúcho atuou oficialmente. Ele entrou em campo em nove partidas em 2015 e não fez nenhum gol pelo clube das Laranjeiras. Recentemente, o eterno camisa 10 acertou com o Ravenna, da Itália, e informou que voltará aos gramados para uma despedida internacional.

Durante evento em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no último dia, o ídolo do futebol brasileiro comentou, com exclusividade ao O DIA, que seu retorno aos gramados deve acontecer por volta de dezembro.

"Acho que daqui a dois meses, vai ter o jogo onde a gente vai poder participar, onde toda a galera vai poder, cada vez mais, ter acesso ao clube. O clube vem muito bem, estamos em segundo lugar, brigando para subir de categoria no próximo ano. O objetivo é esse", afirmou.

Ronaldinho também falou da chance de acontecer uma final de Libertadores entre Flamengo e Fluminense, dois times que ele vestiu a camisa ao longo da carreira. "Como em todos os clubes que joguei, sempre torço por eles e se tiver essa possibilidade, ficarei feliz demais e sempre estarei torcendo", afirmou. O Rubro-Negro e o Tricolor são semifinalistas do torneio.

Ídolo do futebol brasileiro

Ronaldo de Assis Moreira, o Ronaldinho, é considerado um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. Ele encantou o mundo com sua capacidade de dribles e efetividade dentro do campo.



Atualmente com 46 anos, o craque foi revelado pelo Grêmio em 1998 e depois, teve passagens marcantes em três gigantes do futebol europeu: PSG, Barcelona e Milan. O meia-atacante conquistou uma Liga dos Campeões pelo clube espanhol em 2006, além de três ligas nacionais durante sua passagem pelo Velho Continente, entre 2001 e 2010.



Ronaldinho retornou ao Brasil em 2011, quando vestiu a camisa do Flamengo e venceu o Campeonato Carioca daquele ano. Depois, ele foi contratado pelo Atlético-MG em uma passagem que o consagrou como ídolo do clube, ao vencer a inédita Libertadores em 2013 e a Recopa Sul-Americana em 2014.

No ano seguinte, passou pelo Querétaro, do México, até vestir a camisa do Fluminense, em 2015, quando jogou profissionalmente pela última vez. Agora, há a expectativa da sua estreia pelo Ravenna, marcando o retorno do jogador aos gramados.

Pela seleção brasileira, Ronaldinho conquistou a Copa do Mundo 2002, a Copa das Confederações 2005 e a Copa América 1999. Ele ainda chegou a disputar o Mundial de 2006.