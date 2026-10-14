Neymar em treino do Santos nesta terça-feira (13) - Raul Baretta / Santos

Neymar em treino do Santos nesta terça-feira (13)Raul Baretta / Santos

Publicado 14/10/2026 13:55

O meia-atacante Neymar deve retornar ao time titular do Santos na partida contra o Fluminense, no domingo (18), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O craque foi poupado no confronto com o Atlético-MG, no último dia 11, devido ao gramado sintético da Arena MRV e já voltou à ativa nos treinos da equipe, conforme o 'ge'.

Desde o retorno da Copa do Mundo, Neymar engatou uma sequência de partidas completas disputadas pela equipe paulista, mas acabou se lesionando em 2 de setembro, contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil.

Após um mês fora, ele retornou contra o Flamengo, em 8 de outubro, quando saiu do banco de reservas no intervalo. Na ocasião, o camisa 10 marcou dois gols de pênalti, garantindo o empate em 2 a 2.

Apesar do reforço, o técnico Cuca terá desfalques para o duelo. O meia Arthur está se recuperando de uma lesão na posterior da costa coxa direita, enquanto o goleiro titular Gabriel Brazão segue em fisioterapia no ombro esquerdo. O volante Willian Arão está suspenso e ainda sentiu um desconforto na coxa direita no início do jogo com o Atlético-MG, precisando ser substituído.

E o Fluminense?

Por enquanto, o Fluminense está com suas atenções voltadas à disputa da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras. O jogo de ida será nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã. O treinador Marcão poupou alguns titulares no clássico com o Flamengo do último domingo e deve utilizá-los no decisivo confronto.

Thiago Silva, Guga, Hércules, Ganso e Hulk estiveram entre os preservados. Agora, ficarão à disposição para o duelo decisivo. Em recuperação de um problema no tornozelo direito, Renê é dúvida. Afastado por lesão na coxa direita, Cano treinou com bola, mas ainda não deve retornar.

Como o jogo da volta é na próxima quarta-feira (21), a tendência é que Marcão escale novamente um time misto contra o Santos, visando a partida decisiva da competição continental, valendo vaga na final. O Fluminense é o quarta colocado do Brasileirão, com 51 pontos, três acima do Cruzeiro, sexto colocado e o primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores.