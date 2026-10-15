Arias disputa jogada com Ganso - AFP

Arias disputa jogada com GansoAFP

Publicado 15/10/2026 00:13

O meia-atacante Jhon Arias, de 28 anos, falou sobre as vaias e as hostilidades recebidas por torcedores do Fluminense neste quarta-feira (14), no Maracanã, no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Depois da vitória palmeirense por 2 a 1, o colombiano afirmou que não se sentiu abalado e reforçou que apesar de tudo está na história do Tricolor.

"Para mim não interfere nada, não muda nada. Eu acho que as pessoas têm amnésia, eu sou um cara que venci por esse clube e estou na história. É algo que ninguém pode apagar, hoje defendo outra instituição e estou muito feliz. O Fluminense tem seus méritos de estar na semifinal e nós conseguimos um grande resultado", afirmou o meia-atacante.

Dentro de campo, Jhon Arias teve uma atuação discreta e acabou sendo substituído na segunda etapa, quando a partida estava 1 a 0. O colombiano foi xingando, vaiado e hostilizado antes e durante o confronto válido pela semifinal da Libertadores.

Arias defendeu o Fluminense de 2021 a 2025. Ele foi negociado para o Wolverhampton, da Inglaterra, no meio do ano passado, e seis meses depois voltou ao futebol brasileiro, desta vez para defender o Palmeiras. No Tricolor, o colombiano conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois Campeonatos Cariocas.

O sonho de chegar a mais uma final de Libertadores ficou difícil para o Fluminense. No Maracanã, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 para o Palmeiras no jogo de ida da semifinal nesta quarta-feira (14). Porém, o gol de Wesley Natã no fim fez os tricolores ganharem alguma sobrevida na competição. Para avançar para a decisão, o clube carioca terá que vencer por dois gols de diferença em São Paulo.



Os mais de 60 mil torcedores do Fluminense que compareceram ao Maracanã assistiram uma equipe que controlou a bola durante praticamente toda a partida, mas ainda assim saíram insatisfeitos. O Tricolor não conseguiu traduzir esse domínio em superioridade na partida e acabou cedendo contra-ataques mortais para o Palmeiras.

Antes do duelo da próxima semana, o Fluminense volta a jogar neste domingo (18) contra o Santos, no Maracanã, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. Já o Palmeiras entra em campo um dia antes contra o Athletico-PR, em Curitiba.