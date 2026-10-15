Arias disputa jogada com GansoAFP

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Pedro Logato
O meia-atacante Jhon Arias, de 28 anos, falou sobre as vaias e as hostilidades recebidas por torcedores do Fluminense neste quarta-feira (14), no Maracanã, no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Depois da vitória palmeirense por 2 a 1, o colombiano afirmou que não se sentiu abalado e reforçou que apesar de tudo está na história do Tricolor.
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"Para mim não interfere nada, não muda nada. Eu acho que as pessoas têm amnésia, eu sou um cara que venci por esse clube e estou na história. É algo que ninguém pode apagar, hoje defendo outra instituição e estou muito feliz. O Fluminense tem seus méritos de estar na semifinal e nós conseguimos um grande resultado", afirmou o meia-atacante.
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Dentro de campo, Jhon Arias teve uma atuação discreta e acabou sendo substituído na segunda etapa, quando a partida estava 1 a 0. O colombiano foi xingando, vaiado e hostilizado antes e durante o confronto válido pela semifinal da Libertadores.
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Arias defendeu o Fluminense de 2021 a 2025. Ele foi negociado para o Wolverhampton, da Inglaterra, no meio do ano passado, e seis meses depois voltou ao futebol brasileiro, desta vez para defender o Palmeiras. No Tricolor, o colombiano conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois Campeonatos Cariocas.
O sonho de chegar a mais uma final de Libertadores ficou difícil para o Fluminense. No Maracanã, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 para o Palmeiras no jogo de ida da semifinal nesta quarta-feira (14). Porém, o gol de Wesley Natã no fim fez os tricolores ganharem alguma sobrevida na competição. Para avançar para a decisão, o clube carioca terá que vencer por dois gols de diferença em São Paulo.
Os mais de 60 mil torcedores do Fluminense que compareceram ao Maracanã assistiram uma equipe que controlou a bola durante praticamente toda a partida, mas ainda assim saíram insatisfeitos. O Tricolor não conseguiu traduzir esse domínio em superioridade na partida e acabou cedendo contra-ataques mortais para o Palmeiras.
Antes do duelo da próxima semana, o Fluminense volta a jogar neste domingo (18) contra o Santos, no Maracanã, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. Já o Palmeiras entra em campo um dia antes contra o Athletico-PR, em Curitiba.
 