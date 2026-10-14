Hulk tenta se movimentar contra defesa do Palmeiras - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Hulk tenta se movimentar contra defesa do PalmeirasReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 14/10/2026 23:44 | Atualizado 14/10/2026 23:58

Um dos principais jogadores do elenco do Fluminense, Hulk, de 40 anos, analisou a atuação do clube carioca na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no Maracanã. Na opinião do veterano, o Tricolor foi melhor na partida, apesar do resultado negativo. O veterano manteve a confiança de uma classificação em São Paulo, mesmo com tropeço atuando dentro de casa na semifinal da Libertadores.

"Sabíamos que o Palmeiras ia vir assim, que ia jogar atrás, que tentaria vencer no contra-ataque. Conseguimos ter o domínio, criamos oportunidades, mas não conseguimos. Porém, é um duelo de 180 minutos e o gol do Wesley nos deixa vivos para sonhar com a vaga em São Paulo", afirmou o atacante.

Hulk teve uma atuação de altos e baixos na partida. No primeiro tempo, o camisa 7 criou a melhor oportunidade para o Fluminense, mas acabou parando no goleiro Carlos Miguel. Na segunda etapa, o veterano acabou tendo uma atuação mais apagada e pouco contribuiu ofensivamente.

O sonho de chegar a mais uma final de Libertadores ficou difícil para o Fluminense. No Maracanã, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 para o Palmeiras no jogo de ida da semifinal nesta quarta-feira (14). Porém, o gol de Wesley Natã no fim fez os tricolores ganharem alguma sobrevida na competição. Para avançar para a decisão, o clube carioca terá que vencer por dois gols de diferença em São Paulo.

Os mais de 60 mil torcedores do Fluminense que compareceram ao Maracanã assistiram uma equipe que controlou a bola durante praticamente toda a partida, mas ainda assim saíram insatisfeitos. O Tricolor não conseguiu traduzir esse domínio em superioridade na partida e acabou cedendo contra-ataques mortais para o Palmeiras.



Antes do duelo da próxima semana, o Fluminense volta a jogar neste domingo (18) contra o Santos, no Maracanã, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. Já o Palmeiras entra em campo um dia antes contra o Athletico-PR, em Curitiba.