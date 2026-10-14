Fluminense está escalado para partida da LibertadoresDivulgação / Fluminense
Marcão escala Fluminense com Arana, Nonato e Savarino para semifinal
Tricolor e Palmeiras se enfrentam em busca de vaga na final da Libertadores, que irá acontecer em Montevidéu, no Uruguai, em novembro
Jhon Arias é hostilizado por torcedores do Fluminense antes de partida
Jogador, de 29 anos, causou revolta nos tricolores ao acertar com o Palmeiras seis meses depois de trocar o Tricolor por clube inglês
Réplica da taça Libertadores faz sucesso com tricolores no Maracanã
Caio Brites, de 35 anos, aproveitou a expectativa para o jogo de ida da semifinal entre Fluminense e Palmeiras para levar troféu ao estádio
Marcão escala Fluminense com Arana, Nonato e Savarino para semifinal
Tricolor e Palmeiras se enfrentam em busca de vaga na final da Libertadores, que irá acontecer em Montevidéu, no Uruguai, em novembro
Fluminense não tem conversas para renovar contrato com Ganso
Apoiador, de 36 anos, está no Tricolor desde 2019; apesar de ter recuperado a posição de titular, a sua situação está indefinida
Ronaldinho incentiva Fluminense antes de jogo da Libertadores: ‘Vamos’
Tricolor irá entrar em campo em partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (14), no Maracanã, valendo vaga na final da competição
Neymar deve voltar aos titulares do Santos contra Fluminense
Meia-atacante foi poupado no jogo com o Atlético-MG e saiu do banco de reservas na última vez em campo, contra o Flamengo
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