Fluminense está escalado para partida da Libertadores - Divulgação / Fluminense

Fluminense está escalado para partida da LibertadoresDivulgação / Fluminense

Publicado 14/10/2026 20:49 | Atualizado 14/10/2026 21:20

O Tricolor vai entrar em campo com: Fábio, Guga, Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Martinelli, Nonato e Paulo Henrique Ganso; Canobbio, Savarino e Hulk. Já o Palmeiras está escalado com: Carlos Miguel, Giay, Murilo, Gómez, Barboza e Piquerez; Marlon Freitas, Evangelista e Andreas P; Jhon Arias e Flaco López.

O clube das Laranjeiras, que foi campeão da Libertadores em 2023, está em sua terceira semifinal na competição. Nas duas vezes em que chegou tão longe no torneio, o Fluminense avançou para a decisão. Em 2008, eliminou o Boca Juniors e no ano do título passou pelo Internacional.

O Fluminense tem, inclusive, retrospecto favorável contra equipes brasileiros em mata-matas de Libertadores. Foram quatro confrontos, e apenas uma eliminação, justamente no último encontro, contra o Atlético-MG. Internacional, duas vezes, São Paulo e Grêmio foram as vítimas em outras edições.

No total, são cinco vitórias, três derrotas e dois empates, com 13 gols marcados e 11 gols sofridos nesses 10 jogos.

Fluminense e Palmeiras já se enfrentaram pela Libertadores, em 1971, data da primeira participação do clube das Laranjeiras na competição. A estreia foi positiva para o Tricolor. Foram de Flávio os dois gols do histórico 2 a 0 no Pacaembu em 29 de janeiro de 1971, ambos marcados no primeiro tempo. Porém, a fase de grupos da competição acabariam ruim para o Tricolor. Na partida do Maracanã, o clube carioca viu o Palmeiras, com o decisivo reforço de Ademir da Guia, vencer com facilidade por 3 a 1, após abrir 3 a 0 em pleno Maracanã, com César Maluco (aos 11), Héctor Silva (aos 27) e Pio (aos 38 da segunda etapa). Samarone só descontou a cinco minutos do fim.

No total, são cinco vitórias, três derrotas e dois empates, com 13 gols marcados e 11 gols sofridos nesses 10 jogos.