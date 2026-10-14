Ganso em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
Fluminense não tem conversas para renovar contrato com Ganso
Apoiador, de 36 anos, está no Tricolor desde 2019; apesar de ter recuperado a posição de titular, a sua situação está indefinida
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Exceto os clássicos, o Tricolor tem mais de 78% de aproveitamento como mandante neste século com públicos superiores a este
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