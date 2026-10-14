Ganso em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Ganso em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 14/10/2026 20:29 | Atualizado 14/10/2026 20:30

Faltando pouco mais de dois meses para o fim do seu contrato com o Fluminense, o meia Paulo Henrique Ganso, de 36 anos, não tem conversas para renovar o seu vínculo com o Tricolor. De acordo com informações da "ESPN", a situação do camisa 10 segue totalmente indefinida, mesmo com a evolução do apoiador na temporada de 2026.

A efetivação de Marcão como técnico mudou o astral de Ganso no Fluminense, mas ainda assim a sua permanência segue incerta. O camisa 10 não estaria incomodado com a situação e sua permanência ainda poderá acontecer.

A temporada de 2026 foi irregular para Paulo Henrique Ganso durante a maioria do tempo. Lucho Acosta foi titular na passagem de Luis Zubeldía, e o camisa 10 rendeu abaixo do esperado. Apesar da mudança de cenário, pesa contra Ganso a dúvida sobre as condições que o meia irá apresentar no ano que vem.

O camisa 10 abordou recentemente a sua situação e disse que está livre no mercado. Desde o fim de julho, o apoiador pode assinar um pré-contrato e deixar o Fluminense gratuitamente.

"Estou aqui desde 2019, são praticamente oito anos. Aconteceu antes e, também, um pouquinho recente. Mas agora eu estou muito tranquilo, eu estou livre no mercado, né, tenho contrato até o fim do ano. Vamos levar até o fim do ano, continuar jogando", disse em entrevista à "Record".



Ganso teve momentos de altos e baixos no Fluminense, depois de duas temporadas praticamente no banco de reservas, ele deu a volta por cima a partir de 2022. O camisa 10 contou que as tentativas de rescindir tinham a ver com o estilo dos treinadores.

"Tem o diretor, o presidente, o treinador, e eles têm que tomar decisões. Depende do estilo de jogo que eles querem para aquele momento… Eu falava: se vocês querem isso, tá bom, vamos ver o que vai acontecer. Passava um tempo e eu sempre acabei ficando", contou.



Paulo Henrique Ganso é o atleta mais antigo do elenco do Fluminense. Ele chegou ao Tricolor em 2019. No total, o camisa 10 conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois títulos do Campeonato Carioca. No total, entrou em campo em 330 jogos, 30 gols e 37 assistências pelo Tricolor.