Arias foi hostilizado por torcedores do Fluminense - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Arias foi hostilizado por torcedores do FluminenseReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/10/2026 21:12

O meia-atacante Jhon Arias, de 29 anos, foi hostilizado por torcedores do Fluminense, antes da bola rolar par o jogo entre o clube carioca e o Palmeiras, pela semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira (14), no Maracanã. O colombiano foi xingado e vaiado pelos tricolores presentes no local, aumentando o clima tenso antes da partida.

A primeira ofensa aconteceu logo que os torcedores começaram a encher o estádio. Os gritos foram de "ei, Arias vai tomar no c...". Depois, quando o nome do colombiano apareceu no telão do Maracanã, os xingamentos voltaram, com vaias e gritos de "Judas".

Para a festa da torcida tricolor no Maracanã foram distribuídas bandeiras nas cores verde, branco e grená no setor sul. No setor leste há sacos com as mesmas cores para os torcedores.

A partida marca o segundo encontro entre Jhon Arias e os torcedores do Fluminense, no Maracanã, desde que o colombiano acertou com o Palmeiras. Na primeira vez, pelo Brasileirão, o colombiano foi muito hostilizado na vitória tricolor por 3 a 2 no dia 15 de agosto.

Jhon Arias, que fez história no Fluminense entre 2021 e 2025, transferiu-se para a equipe paulista no início do ano, gerando revolta dos torcedores tricolores devido a declarações de amor que o atleta fez ao seu ex-clube.

O Fluminense acertou a venda de Jhon Arias ao Wolverhampton, da Inglaterra, em julho de 2025, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na cotação da época), colocando um ponto final na passagem vitoriosa do jogador pelo Tricolor. O atacante foi homenageado pelo clube e ovacionado pela torcida tricolor no seu jogo de despedida, na derrota para o Cruzeiro por 2 a 0 pelo Brasileirão, no Maracanã.



O período do atleta em seu novo clube, no entanto, acabou marcado por dificuldades de adaptação e críticas da imprensa local. Ele marcou apenas dois gols e uma assistência em 26 jogos pelos Wolves, que acabaram a competição rebaixados para a segunda divisão inglesa. Então, no fim de 2025, seu retorno ao Brasil começou a ser especulado, e Arias garantiu, em entrevista à TNT Sports, que caso isso acontecesse, trataria o Fluminense como prioridade.



"Sempre o Fluminense. Há um montão de vídeos comigo falando sobre essa relação com o Fluminense, é um clube que tenho carinho, a minha família tem um carinho e nós o consideramos a nossa casa. Mas é claro que não depende só de mim, depende também do Fluminense, do clube", afirmou, na ocasião.



No entanto, poucos dias depois, o Palmeiras entrou na disputa pelo atacante. Em fevereiro, o clube paulista formalizou uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 154,8 milhões). Mas o Fluminense tinha a seu favor uma cláusula de preferência de compra, caso o jogador saísse do time inglês.



Apesar disso, o Tricolor encontrou dificuldades para igualar o valor oferecido pelo Alviverde. O plano, então, era de chegar a cifras próximas, contando que a vontade do atleta de retornar ao Fluminense prevalecesse.

Os cariocas ofereceram 20 milhões de euros (R$ 124 milhões), mas o Wolverhampton recusou. O jogador foi anunciado pelo Palmeiras em 7 de fevereiro. Acertado com sua nova equipe, Arias publicou nas redes sociais uma carta aberta explicando sua decisão.

"Sei do peso das minhas palavras, daquilo que digo e que penso. Ao mesmo tempo, a vida e o futebol são muito dinâmicos. Considerando o que realmente era possível neste momento e o que estava nas minhas mãos, precisei tomar decisões. Inicio agora um novo capítulo da minha vida e da minha carreira agradecendo a todos que torcem por mim de verdade", escreveu.



