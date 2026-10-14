Caio Brites, de 35 anos, posa com réplica de taça da LibertadoresHugo Perruso / Agência O DIA
Réplica da taça Libertadores faz sucesso com tricolores no Maracanã
Caio Brites, de 35 anos, aproveitou a expectativa para o jogo de ida da semifinal entre Fluminense e Palmeiras para levar troféu ao estádio
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Marcão escala Fluminense com Arana, Nonato e Savarino para semifinal
Tricolor e Palmeiras se enfrentam em busca de vaga na final da Libertadores, que irá acontecer em Montevidéu, no Uruguai, em novembro
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Apoiador, de 36 anos, está no Tricolor desde 2019; apesar de ter recuperado a posição de titular, a sua situação está indefinida
Ronaldinho incentiva Fluminense antes de jogo da Libertadores: ‘Vamos’
Tricolor irá entrar em campo em partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (14), no Maracanã, valendo vaga na final da competição
Neymar deve voltar aos titulares do Santos contra Fluminense
Meia-atacante foi poupado no jogo com o Atlético-MG e saiu do banco de reservas na última vez em campo, contra o Flamengo
Fluminense tem histórico positivo com público acima de 40 mil em casa
Exceto os clássicos, o Tricolor tem mais de 78% de aproveitamento como mandante neste século com públicos superiores a este
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