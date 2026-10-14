Caio Brites, de 35 anos, posa com réplica de taça da Libertadores - Hugo Perruso / Agência O DIA

Caio Brites, de 35 anos, posa com réplica de taça da LibertadoresHugo Perruso / Agência O DIA

Publicado 14/10/2026 20:52 | Atualizado 14/10/2026 21:10

Pouco antes de a bola rolar para o duelo de ida entre Fluminense e Palmeiras , pela semifinal da Libertadores, o clima é de expectativa no Maracanã. Ansiosos com a chance de o Tricolor voltar a ser campeão continental, crianças e famílias aproveitam a prévia da partida para tirar fotos com uma réplica da taça, trazida por um empreendedor aos arredores do estádio, em busca de um "extra" para a família.

Caio Brites, autônomo, de 35 anos, revelou que esta é sua primeira vez levando a réplica do troféu da Libertadores ao Maracanã. Ele contou que teve a ideia de investir na taça quando foi a um evento da Conmebol no Rio.

"Primeira vez. É um investimento, no sustento da família. Um extra. Hoje está sendo meu primeiro dia. Eu fui em um evento da Conmebol Libertadores, no Aterro do Flamengo, e vi uma outra pessoa (com uma réplica da taça). Achei legal, tiramos a foto e eu falei: 'Que tal?'. Minha esposa também teve a ideia: 'Vamos fazer?'. E estamos aqui", relatou.

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O empreendedor também deu suas impressões iniciais sobre a empreitada. Ele revelou que tem cobrado R$ 10 para os torcedores que queiram fazer um registro segurando o troféu, e disse até que ajuda o cliente como fotógrafo.

"Está caminhando. Graças a Deus está caminhando. Algumas pessoas ainda estão meio 'assim', outras estão tirando. É 10 reais a foto, pelo próprio celular da pessoa, tiro quantas fotos for. Para ficar o registro mesmo, beijando a taça, diversas formas", contou o autônomo.

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Por fim, Caio confessou ser um "infiltrado". Ainda que se arrisque em busca de uma renda extra no meio dos tricolores, ele revelou ser rubro-negro. Perguntado sobre a eventual necessidade de atualizar a réplica da taça com uma nova "plaquinha" para o campeão deste ano, afirmou: "Tomara que seja o Flamengo".

Prometendo voltar ao Maracanã com o troféu na próxima quinta-feira (22), quando o Rubro-Negro decide a vaga contra o Estudiantes na outra semifinal, Caio Brites contou que tem ingresso para o jogo, mas precisará se atrasar por conta da iniciativa. "Vou perder um pouco do jogo, mas vai valer a pena", completou.