Thiago Silva em campo em derrota do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Thiago Silva em campo em derrota do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 14/10/2026 23:56

Capitão do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva, de 42 anos, lamentou a derrota dos cariocas por 2 a 1 para o Palmeiras, no Maracanã, pelo jogo de ida na semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira (14). Apesar do resultado negativo, o defensor destacou o rendimento dos seus companheiros e manteve a esperança na classificação.

"Acredito que fizemos um bom jogo no geral, tiramos os dois gols que tomamos por falta de atenção. Acredito que a performance de hoje nos dá esperança de ir lá e buscar a classificação, mesmo com a qualidade que o Palmeiras tem", afirmou o zagueiro.

A defesa do Fluminense foi pouco testada na partida desta quarta-feira (14). Thiago Silva e Millán contribuíram mais ofensivamente que defensivamente. Porém, os dois não conseguiram deter os palmeirenses nos contra-ataques que terminaram com gols de Flaco López e Marlon Freitas.

O sonho de chegar a mais uma final de Libertadores ficou difícil para o Fluminense. No Maracanã, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 para o Palmeiras no jogo de ida da semifinal nesta quarta-feira (14). Porém, o gol de Wesley Natã no fim fez os tricolores ganharem alguma sobrevida na competição. Para avançar para a decisão, o clube carioca terá que vencer por dois gols de diferença em São Paulo.

Os mais de 60 mil torcedores do Fluminense que compareceram ao Maracanã assistiram uma equipe que controlou a bola durante praticamente toda a partida, mas ainda assim saíram insatisfeitos. O Tricolor não conseguiu traduzir esse domínio em superioridade na partida e acabou cedendo contra-ataques mortais para o Palmeiras.



Antes do duelo da próxima semana, o Fluminense volta a jogar neste domingo (18) contra o Santos, no Maracanã, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. Já o Palmeiras entra em campo um dia antes contra o Athletico-PR, em Curitiba.