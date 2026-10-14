Thiago Silva em campo em derrota do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
Thiago Silva elogia atuação e mantém esperança em jogo de volta
Zagueiro, de 42 anos, destacou domínio do Fluminense no Maracanã, mas lamentou 'bobeiras' em gols do Palmeiras na partida de ida
Thiago Silva elogia atuação e mantém esperança em jogo de volta
Zagueiro, de 42 anos, destacou domínio do Fluminense no Maracanã, mas lamentou 'bobeiras' em gols do Palmeiras na partida de ida
Hulk lamenta chances perdidas, mas vê Fluminense vivo na Libertadores
Atacante, de 40 anos, teve boa chance no primeiro tempo; Tricolor precisará de vitória por dois gols de diferença em São Paulo
Fluminense perde para o Palmeiras, mas ganha sobrevida no fim
Tricolor foi derrotado no Maracanã em jogo de ida da semifinal da Libertadores, mas gol de Wesley Natã deu esperança aos torcedores
Jhon Arias é hostilizado por torcedores do Fluminense antes de partida
Jogador, de 29 anos, causou revolta nos tricolores ao acertar com o Palmeiras seis meses depois de trocar o Tricolor por clube inglês
Réplica da taça Libertadores faz sucesso com tricolores no Maracanã
Caio Brites, de 35 anos, aproveitou a expectativa para o jogo de ida da semifinal entre Fluminense e Palmeiras para levar troféu ao estádio
Marcão escala Fluminense com Arana, Nonato e Savarino para semifinal
Tricolor e Palmeiras se enfrentam em busca de vaga na final da Libertadores, que irá acontecer em Montevidéu, no Uruguai, em novembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.