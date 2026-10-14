Fluminense e Palmeiras em campo no MaracanãReginaldo Pimenta / Agência O Dia

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Pedro Logato
O sonho de chegar a mais uma final de Libertadores ficou difícil para o Fluminense. No Maracanã, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 para o Palmeiras no jogo de ida da semifinal nesta quarta-feira (14). Porém, o gol de Wesley Natã no fim fez os tricolores ganharem alguma sobrevida na competição. Para avançar para a decisão, o clube carioca terá que vencer por dois gols de diferença em São Paulo.
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Fluminense foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1 - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fluminense foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1 - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fluminense e Palmeiras em campo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fluminense e Palmeiras em campo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fluminense e Palmeiras em campo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fluminense e Palmeiras em campo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fluminense e Palmeiras em campo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fluminense e Palmeiras em campo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fluminense e Palmeiras em campo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fluminense e Palmeiras em campo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fluminense e Palmeiras em campo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fluminense e Palmeiras em campo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fluminense e Palmeiras em campo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Os mais de 60 mil torcedores do Fluminense que compareceram ao Maracanã assistiram uma equipe que controlou a bola durante praticamente toda a partida, mas ainda assim saíram insatisfeitos. O Tricolor não conseguiu traduzir esse domínio em superioridade na partida e acabou cedendo contra-ataques mortais para o Palmeiras.
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Antes do duelo da próxima semana, o Fluminense volta a jogar neste domingo (18) contra o Santos, no Maracanã, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. Já o Palmeiras entra em campo um dia antes contra o Athletico-PR, em Curitiba. 
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O primeiro tempo foi de amplo domínio do Fluminense. Desde o começo até o fim, a equipe de Marcão dominou amplamente as jogadas. O meio-campo formado por Martinelli, Nonato e Ganso ditou o ritmo do primeiro tempo, mas o Tricolor pecava bastante no último passe. A melhor oportunidade aconteceu aos 41 minutos, quando Ganso achou Hulk, que soltou a bomba para bela defesa de Carlos Miguel.
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No entanto, na única chegada do Palmeiras na etapa inicial, os paulistas abriram o placar. Piquerez tabelou com Andrés Pereira, Guga não acompanhou, o uruguaio cruzou, Millán ficou perdido, e Flaco López apareceu para colocar o tricampeão da América em vantagem no Maracanã.
O Fluminense voltou para o segundo tempo com uma modificação. Martinelli sentou o joelho e acabou substituído por Hércules. Depois do intervalo, o Tricolor seguiu com mais posse de bola, mas o Palmeiras acertou a sua marcação e era bastante perigoso nos contra-ataques.
Na primeira parte da etapa final, o Alviverde teve duas chances de ampliar uma com Flaco López e outra com Giay. O Fluminense só chegou com perigo em uma cobrança de escanteio, que Canobbio obrigou o goleiro Carlos Miguel a fazer uma ótima defesa.
Desorganizado, o Fluminense dava diversas chances para o Palmeiras matar o jogo no contra-ataque. Na primeira, Felipe Anderson parou em Fábio, na segunda Piquerez não caprichou na finalização, mas na terceira não teve jeito. Aos 40 minutos, Marlon Freitas apareceu para finalizar e fazer o segundo gol dos paulistas. Nos acréscimos, o Tricolor ganhou uma sobrevida no confronto. Guga cruzou e o jovem Wesley Natã apareceu para diminuir a vantagem do Alviverde.