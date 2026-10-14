Maradona, em março de 2020Alejandro Pagni / AFP
"Não era a história de uma morte súbita, e sim a crônica de uma morte anunciada, previsível e evitável", declarou Pablo Jurado, advogado de Rita, Claudia e Ana Maradona, três das cinco irmãs do ídolo, que formam uma das seis partes acusadoras.
A pena mais alta pedida por Pablo Jurado foi de 10 anos, para Nancy Forlini, coordenadora médica da internação domiciliar, identificada pelo advogado como responsável por gerir as equipes médicas e liderar os enfermeiros.
Nas audiências, Forlini, Luque e Cosachov foram apontados pelas partes acusadoras como os principais responsáveis.
Para o enfermeiro e seu coordenador de enfermagem, Jurado solicitou 3 anos de prisão. Além disso, pediu a absolvição do psicólogo Carlos Díaz e do clínico geral Pedro Di Spagna.
Maradona morreu aos 60 anos, de uma parada cardiorrespiratória e um edema pulmonar, em 25 de novembro de 2020, quando estava em internação domiciliar em Tigre, ao norte de Buenos Aires. Antes, ele havia passado por uma cirurgia devido a um hematoma na cabeça.
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