Marcão analisou atuação do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Marcão analisou atuação do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 15/10/2026 00:30

Depois da derrota para o Palmeiras por 2 a 1, no Maracanã, nesta quarta-feira (14), pela semifinal da Libertadores, o técnico do Fluminense, Marcão elogiou a efetividade dos seus comandados, considerou a postura do Alviverde normal e lamentou as dificuldades que a equipe teve de furar o bloqueio paulista.

"Todo mundo sabe que o Palmeiras joga desse jeito. São muito eficazes. Nossa equipe tinha que atacar jogando em casa, buscando variações. Assim nossa equipe buscou o tempo todo. Jogamos na segunda fase no último terço, quase 70% de posse. Criando situações e buscando espaços para furar a defesa deles que é muito forte, só conseguimos isso no final. Falamos sobre a maneira de jogo, sabíamos que viriam desse jeito, até pela maneira que se posicionaram, colocaram o terceiro zagueiro, como têm feito ultimamente, e um jogo de transição muito forte", afirmou.

Marcão fez elogios ao atacante Wesley Natã, que entrou pelo terceiro jogo seguido, e anotou o gol que dá esperança para o Fluminense ainda sonhar com a classificação para a final da Libertadores.

"Acho que o jogo desenhou para isso, eu precisava de um homem de um para um, aproveitamos. A gente tem o Soteldo também, que hoje a gente não colocou, mas a gente aproveitou realmente a boa fase dele e ele já vem entrando bem e vem dando respostas e mais uma vez ele criou uma situação do lado de campo. E na hora que precisou estar dentro da área, ele foi muito efetivo e fez o gol e deu essa condição. E naturalmente, está crescendo, jogando jogos importantes, trabalhando muito no dia a dia e por isso está tendo oportunidade e em algum momento vai chegar o momento dele de sair jogando", disse.

O sonho de chegar a mais uma final de Libertadores ficou difícil para o Fluminense. No Maracanã, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 para o Palmeiras no jogo de ida da semifinal nesta quarta-feira (14). Porém, o gol de Wesley Natã no fim fez os tricolores ganharem alguma sobrevida na competição. Para avançar para a decisão, o clube carioca terá que vencer por dois gols de diferença em São Paulo.



Os mais de 60 mil torcedores do Fluminense que compareceram ao Maracanã assistiram uma equipe que controlou a bola durante praticamente toda a partida, mas ainda assim saíram insatisfeitos. O Tricolor não conseguiu traduzir esse domínio em superioridade na partida e acabou cedendo contra-ataques mortais para o Palmeiras.

Antes do duelo da próxima semana, o Fluminense volta a jogar neste domingo (18) contra o Santos, no Maracanã, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. Já o Palmeiras entra em campo um dia antes contra o Athletico-PR, em Curitiba.