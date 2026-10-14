Seedorf foi apresentado como novo técnico do Corinthians nesta quarta-feira (14)Rodrigo Coca / Corinthians
O comandante chega ao Timão após sete anos sem dirigir uma equipe. Seu último trabalho foi à frente da seleção de Camarões, em 2019. Desde então, Seedorf exerceu funções de dirigente e conselheiro.
"Essa situação é uma grande oportunidade para mim, é um dos maiores clubes do mundo. Isso não passa todo dia pelo seu caminho. Eu não fiquei sem estar no futebol, sempre estive próximo. Longe de um clube, não queria pegar as coisas que estavam me oferecendo, não acreditava nos projetos", explicou.
Seedorf destaca treinador brasileiro
"Foi um dos melhores treinadores que trabalhei na carreira. Aprendi muito com ele. Conhecendo vestiário, como eu conheci, tem muito valor", declarou.
Treinador quer evitar distrações
Ele reconheceu a dificuldade, mas pretende concentrar os esforços no que pode controlar dentro de campo. Ao comentar o ambiente político e os problemas recentes do clube, preferiu não aprofundar questões anteriores à sua chegada.
"Eu não estava aqui antes. Então, aconteceu. Mas eu quero ver para frente. Para mim, tudo o que aconteceu até agora é importante, mas não tanto. É muito mais importante o que vai ter amanhã e o que vamos construir juntos", disse.
O treinador também defendeu a união do elenco e afirmou que pretende trabalhar os aspectos emocionais e táticos para acelerar a reação. Na avaliação dele, a equipe tem capacidade para apresentar um desempenho superior ao das últimas rodadas.
"Esse grupo sabe jogar e performar muito melhor do que vem acontecendo. Temos que construir essa consciência", concluiu.
Seedorf fará sua estreia na próxima segunda-feira (19), contra o Vitória, na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, terá cinco dias de preparação para conhecer melhor o elenco e implementar suas primeiras ideias de jogo.
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