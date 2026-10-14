Seedorf foi apresentado como novo técnico do Corinthians nesta quarta-feira (14) - Rodrigo Coca / Corinthians

Seedorf foi apresentado como novo técnico do Corinthians nesta quarta-feira (14)Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 14/10/2026 14:48

Clarence Seedorf foi apresentado oficialmente como novo técnico do Corinthians nesta quarta-feira (14), no CT Joaquim Grava, em São Paulo. Durante entrevista coletiva, o treinador demonstrou confiança na recuperação da equipe, que luta para se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

"É um grupo com muito talento. Tem alguns resultados negativos, mas não significa que esse grupo não tem valor. Com trabalho e seriedade, tudo pode ser voltado com o apoio dos torcedores fantásticos. Esse grupo já mostrou ter muita vontade, é um leão ferido e isso é perigoso", afirmou.



O comandante chega ao Timão após sete anos sem dirigir uma equipe. Seu último trabalho foi à frente da seleção de Camarões, em 2019. Desde então, Seedorf exerceu funções de dirigente e conselheiro.

O período longe dos gramados, segundo ele, ocorreu por uma escolha pessoal, já que não se identificava com os projetos que recebia. A possibilidade de trabalhar no Corinthians, porém, mudou o cenário.



"Essa situação é uma grande oportunidade para mim, é um dos maiores clubes do mundo. Isso não passa todo dia pelo seu caminho. Eu não fiquei sem estar no futebol, sempre estive próximo. Longe de um clube, não queria pegar as coisas que estavam me oferecendo, não acreditava nos projetos", explicou.



Seedorf destaca treinador brasileiro



Ao falar sobre as referências que acumulou durante a carreira, o holandês destacou Oswaldo de Oliveira, responsável por comandá-lo durante sua passagem pelo Botafogo, entre 2012 e 2013.

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"Foi um dos melhores treinadores que trabalhei na carreira. Aprendi muito com ele. Conhecendo vestiário, como eu conheci, tem muito valor", declarou.

"Foi um dos melhores treinadores que trabalhei na carreira. Aprendi muito com ele. Conhecendo vestiário, como eu conheci, tem muito valor", declarou.

Treinador quer evitar distrações



Na 16ª colocação do Brasileirão, com 32 pontos após 30 rodadas, o novo técnico terá a missão de afastar o Corinthians do risco de rebaixamento. A equipe soma a mesma pontuação do Internacional, primeiro time dentro do Z-4, e tem oito partidas pela frente até o encerramento da competição.



Ele reconheceu a dificuldade, mas pretende concentrar os esforços no que pode controlar dentro de campo. Ao comentar o ambiente político e os problemas recentes do clube, preferiu não aprofundar questões anteriores à sua chegada.



"Eu não estava aqui antes. Então, aconteceu. Mas eu quero ver para frente. Para mim, tudo o que aconteceu até agora é importante, mas não tanto. É muito mais importante o que vai ter amanhã e o que vamos construir juntos", disse.

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O treinador também defendeu a união do elenco e afirmou que pretende trabalhar os aspectos emocionais e táticos para acelerar a reação. Na avaliação dele, a equipe tem capacidade para apresentar um desempenho superior ao das últimas rodadas.



"Esse grupo sabe jogar e performar muito melhor do que vem acontecendo. Temos que construir essa consciência", concluiu.



Seedorf fará sua estreia na próxima segunda-feira (19), contra o Vitória, na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, terá cinco dias de preparação para conhecer melhor o elenco e implementar suas primeiras ideias de jogo. O treinador também defendeu a união do elenco e afirmou que pretende trabalhar os aspectos emocionais e táticos para acelerar a reação. Na avaliação dele, a equipe tem capacidade para apresentar um desempenho superior ao das últimas rodadas."Esse grupo sabe jogar e performar muito melhor do que vem acontecendo. Temos que construir essa consciência", concluiu.Seedorf fará sua estreia na próxima segunda-feira (19), contra o Vitória, na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, terá cinco dias de preparação para conhecer melhor o elenco e implementar suas primeiras ideias de jogo.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Theo Faria