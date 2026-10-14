Craque Neto é apresentador e ex-atleta - Reprodução/Band

Craque Neto é apresentador e ex-atletaReprodução/Band

Publicado 14/10/2026 22:50

Tite vive começo de trabalho complicado no Botafogo . Até então, foram duas derrotas e um empate nos três primeiros jogos, contra Mirassol, Vasco e Coritiba, times próximos ao Glorioso na tabela do Brasileirão. O início conturbado chamou a atenção de Neto, apresentador e ex-atleta, que bombardeou o treinador com críticas. Segundo ele, o comandante alvinegro está "mais baixo que cobra" e já dava maus sinais durante as passagens recentes por Flamengo e Cruzeiro.

"A gente estava conversando aqui sobre o Botafogo. Irmão, são três jogos do Tite. Em nove pontos, um ponto. E isso aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Cruzeiro… E o Botafogo contratou um cara que está mais baixo que cobra", começou Neto, apresentador do programa "Donos da Bola", da "Band".



Adenor Bachi comandou o Rubro-Negro por 71 jogos, entre o fim de 2023 e setembro de 2024, com 41 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. O técnico deixou a equipe viva na Copa do Brasil, mas não resistiu a oscilações no Brasileiro e à eliminação nas quartas de final da Libertadores, para o Peñarol, no Uruguai.

Já no Cruzeiro, no começo deste ano, disputou apenas 17 partidas. Campeão mineiro, o Cabuloso de Tite venceu oito jogos, empatou três e perdeu outros seis, desempenho que resultou na queda do treinador.

'Quem escala é o filho', diz Neto sobre Tite

Agora no Botafogo, Tite cumpriu suspensão no empate contra o Coritiba , o que fez com que seu filho e auxiliar, Matheus Bachi, assumisse a equipe no duelo. A substituição abriu brecha para nova crítica de Neto.

"Por sinal, quem escala, quem faz, é o filho, né? Então, como o filho precisa trabalhar, muitas vezes aceitam trabalho os pais. E a gente sabe disso, né? Porque é duro você falar do filho. Vamos lá… Qual filho que virou treinador nos últimos dez anos acompanhando o pai?", questionou o apresentador.

Tite busca primeira vitória no Botafogo

De volta após suspensão, Tite tentará sua primeira vitória no comando do Botafogo contra a lanterna Chapecoense, neste sábado (17), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão.