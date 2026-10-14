Viveros pode bater recorde de Cano no Brasileirão - Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR

Viveros pode bater recorde de Cano no BrasileirãoLuis Miguel Ferreira/Athletico-PR

Publicado 14/10/2026 16:00

Maior artilheiro estrangeiro em uma edição de estreia no Brasileirão, Kevin Viveros ameaça um recorde de Germán Cano, do Fluminense . O atacante colombiano do Athletico-PR chegou a 21 gols em 2026 e, agora, está perto de se tornar também o gringo com mais gols em uma única edição da competição.

Após marcar duas vezes na vitória sobre a Chapecoense, Viveros ultrapassou Tevez e se tornou o jogador estrangeiro com mais gols em uma edição de estreia no Brasileirão. O ex-jogador argentino marcou 20 gols em 29 jogos na campanha do título brasileiro do Corinthians, em 2005.

Já Viveros, por sua vez, chegou a 21 gols em 28 jogos e possui uma média de gols superior ao ex-atacante argentino. O colombiano tem média de 0,75 gol por partida contra 0,69 de Tevez em 2005. O camisa 9 do Athletico-PR é o artilheiro do Brasileirão de 2026 com cinco gols de vantagem sobre Pedro, do Flamengo.

Na reta final da temporada, Viveros pode alcançar outro recorde: se tornar o estrangeiro com mais gols em uma única edição do Brasileirão. Esta marca pertence a Germán Cano. O atacante argentino marcou 26 gols em 2022, pelo Fluminense. Na ocasião, foi a sua primeira temporada com a camisa tricolor.

Se mantiver a média de 0,75 gol por partida, Viveros vai bater o recorde de Germán Cano. Restando oito jogos para terminar o Brasileirão, o atacante colombiano marcaria pelo menos mais seis gols, considerando a sua média até o momento. Assim, ele ultrapassaria o argentino com 27 gols.

Estrangeiros com mais gols em uma edição do Brasileirão:

1º - Cano (ARG): Fluminense (2022): 26 gols

2º - Aristizábal (COL): Cruzeiro (2003): 21 gols

3º - Viveros (COL): Athletico (2026): 21 gols*

4º - Tevez (ARG): Corinthians (2005): 20 gols

5º - Acosta (URU): Náutico (2007): 19 gols