Publicado 15/10/2026 00:00

Apesar de ter dominado boa parte do primeiro tempo, o Fluminense viu o Palmeiras aproveitar as oportunidades e construir uma vantagem de 2 a 1 no Maracanã, ontem, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Flaco López abriu o placar na etapa inicial, enquanto Marlon Freitas ampliou no segundo tempo. Nos minutos finais, Wesley Natã diminuiu. Com o resultado, o Tricolor terá uma missão na volta, quarta, no Nubank Parque: precisará vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois para garantir a classificação direta à final.

No segundo reencontro diante dos cariocas desde que voltou ao Brasil para jogar no Porco, Jhon Arias foi alvo de xingamentos pela torcida e recebeu vaias.

O Fluminense foi escalado com força máxima e assumiu o controle das ações desde os primeiros minutos. Com Martinelli, Nonato e Ganso no meio, o Tricolor conseguiu ditar o ritmo da partida e pressionar o adversário, mas encontrou dificuldades para transformar o volume de jogo em chances. A melhor oportunidade surgiu aos 41 minutos, quando Ganso encontrou Hulk, que parou em uma bela defesa de Carlos Miguel.

Apesar da pressão, foi o Alviverde quem saiu na frente, justamente durante a única chegada de maior perigo dos paulistas. Piquerez tabelou com Andreas Pereira e avançou pela esquerda. Sem conseguir acompanhar a jogada, Guga permitiu o cruzamento do uruguaio. Na sequência, Millán não conseguiu cortar, e Flaco López aproveitou a oportunidade para marcar.

No intervalo, após sentir o joelho, Martinelli precisou deixar o campo para a entrada de Hércules.

O Porco voltou ao segundo tempo em ritmo letal. Maurício rolou para Sosa, que finalizou rasteiro e parou em Fábio. No rebote, Felipe Anderson tocou de cabeça para trás, deixando Marlon Freitas em condições de finalizar de primeira, no cantinho, sem chances para o goleiro.

O Tricolor, porém, diminuiu a desvantagem. Guga recebeu pela direita e cruzou para a área. Carlos Miguel saiu mal e Wesley Natã cabeceou para o fundo da rede, marcando seu primeiro gol e dando esperança ao Fluzão na disputa pelo bicampeonato da Libertadores.