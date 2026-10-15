Gol no fim reacende a esperança
Tricolor é derrotado por 2 a 1 pelo Palmeiras, mas segue vivo na disputa por uma vaga na final da Liberta
Marcão vê Fluminense efetivo e elogia Wesley Natã: 'Está crescendo'
Tricolor precisará vencer o Palmeiras por dois gols de diferença na próxima quarta-feira (21) em São Paulo para se classificar para final
Arias diz que não se abala com vaias e alfineta: 'Estou na história'
Jogador, de 28 anos, foi hostilizado por torcedores do Fluminense durante toda a partida da semifinal da Libertadores no Maracanã
Gol no fim reacende a esperança
Tricolor é derrotado por 2 a 1 pelo Palmeiras, mas segue vivo na disputa por uma vaga na final da Liberta
Thiago Silva elogia atuação e mantém esperança em jogo de volta
Zagueiro, de 42 anos, destacou domínio do Fluminense no Maracanã, mas lamentou 'bobeiras' em gols do Palmeiras na partida de ida
Hulk lamenta chances perdidas, mas vê Fluminense vivo na Libertadores
Atacante, de 40 anos, teve boa chance no primeiro tempo; Tricolor precisará de vitória por dois gols de diferença em São Paulo
Fluminense perde para o Palmeiras, mas ganha sobrevida no fim
Tricolor foi derrotado no Maracanã em jogo de ida da semifinal da Libertadores, mas gol de Wesley Natã deu esperança aos torcedores
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