Troféu do Brasileirão feminino Lucas Figueiredo/CBF
Globo registra aumento de audiência com Brasileirão Feminino em 2026
Emissora alcançou 56,3 milhões de pessoas durante a competição, e a transmissão da final foi a live mais assistida do mundo no último dia 3
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Seedorf confia em reação do Corinthians: 'Grupo com muito talento'
Apresentado nesta quarta-feira (14), treinador cita Oswaldo de Oliveira como referência e projeta reta final do Campeonato Brasileiro
Botafogo liga alerta antes de sequência decisiva na luta contra o Z-4
Com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, Alvinegro ainda busca o primeiro triunfo sob o comando de Tite e não pode mais falhar
Neymar deve voltar aos titulares do Santos contra Fluminense
Meia-atacante foi poupado no jogo com o Atlético-MG e saiu do banco de reservas na última vez em campo, contra o Flamengo
Rotina de Vini Jr vira preocupação no Real Madrid, diz jornal
Atacante brasileiro não vive bom momento neste começo de temporada no clube merengue e tem sido alvo de críticas da torcida
Ex-Real Madrid provoca CR7: 'Metade da metade de Ronaldo Fenômeno'
Antonio Cassano elogiou brasileiro, comentou as lesões que marcaram sua carreira e questionou as ideias do técnico José Mourinho
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