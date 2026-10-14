Troféu do Brasileirão feminino Lucas Figueiredo/CBF

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O Campeonato Brasileiro Feminino encerrou a edição de 2026 alcançando 56,3 milhões de pessoas nos Canais Globo (TV Globo + Sportv + GE TV). A emissora registrou um amento de 14% em relação ao torneio do ano passado, com crescimento em todos os targets, com destaque para os jovens entre 18 e 24 anos (+37%) e entre as mulheres (+24%).
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Na TV Globo, a decisão entre São Paulo e Corinthians coroou a temporada com marcas expressivas dentro e fora de campo. Além de estabelecer o novo recorde de público em jogos de futebol feminino entre clubes no Brasil, a final foi a transmissão de maior audiência da emissora na competição desde 10 de setembro de 2023, quando jogaram Corinthians e Ferroviária.
Mesmo sem equipes cariocas na decisão, a transmissão registrou 14 pontos no Rio de Janeiro, a maior audiência da história de um jogo do Brasileirão Feminino nesta praça. Já na GE TV, a final entre São Paulo e Corinthians registrou média de espectadores por minuto 203% acima da média do Brasileirão Feminino 2026. Foi a live mais assistida da plataforma em todo o mundo no último dia 3 de outubro.
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O Sportv, que transmitiu 44 partidas desde o início da competição, também registrou resultados expressivos. Além de liderar a audiência da TV por assinatura no consolidado de suas transmissões, registrou 12% de crescimento na média de pessoas por minuto durante os jogos em relação à edição anterior e aumento de 20% no tempo médio de consumo na mesma comparação.
O futebol feminino segue em destaque nas plataformas Globo. A partir de quinta-feira (15), Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro iniciam a busca pelo título da Libertadores Feminina, disputada em Quito, no Equador. O Sportv transmite todos os jogos das equipes brasileiras. No mesmo dia, às 19h, o canal exibe o clássico carioca entre Flamengo e Fluminense, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina.