Troféu do Brasileirão feminino - Lucas Figueiredo/CBF

Troféu do Brasileirão feminino Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 14/10/2026 15:00 | Atualizado 14/10/2026 15:09

O Campeonato Brasileiro Feminino encerrou a edição de 2026 alcançando 56,3 milhões de pessoas nos Canais Globo (TV Globo + Sportv + GE TV). A emissora registrou um amento de 14% em relação ao torneio do ano passado, com crescimento em todos os targets, com destaque para os jovens entre 18 e 24 anos (+37%) e entre as mulheres (+24%).

Na TV Globo, a decisão entre São Paulo e Corinthians coroou a temporada com marcas expressivas dentro e fora de campo. Além de estabelecer o novo recorde de público em jogos de futebol feminino entre clubes no Brasil, a final foi a transmissão de maior audiência da emissora na competição desde 10 de setembro de 2023, quando jogaram Corinthians e Ferroviária.

Mesmo sem equipes cariocas na decisão, a transmissão registrou 14 pontos no Rio de Janeiro, a maior audiência da história de um jogo do Brasileirão Feminino nesta praça. Já na GE TV, a final entre São Paulo e Corinthians registrou média de espectadores por minuto 203% acima da média do Brasileirão Feminino 2026. Foi a live mais assistida da plataforma em todo o mundo no último dia 3 de outubro.

O Sportv, que transmitiu 44 partidas desde o início da competição, também registrou resultados expressivos. Além de liderar a audiência da TV por assinatura no consolidado de suas transmissões, registrou 12% de crescimento na média de pessoas por minuto durante os jogos em relação à edição anterior e aumento de 20% no tempo médio de consumo na mesma comparação.