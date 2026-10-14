Richarlison comemora gol pela equipe sub-21 do Tottenham - Divulgação / X @Spurs_Academy

Richarlison comemora gol pela equipe sub-21 do Tottenham Divulgação / X @Spurs_Academy

Publicado 14/10/2026 16:13





Durante entrevista ao 'Gloucestershire Live', o comandante revelou que se surpreendeu ao ver o nome do brasileiro na escalação. Para Cotterill, a presença do jogador, acostumado a atuar diante de grandes públicos, também representou uma oportunidade importante para os atletas mais jovens de sua equipe.



"A atitude do Richarlison foi impecável. Ele foi muito bem, e sua postura foi ótima", disse. Richarlison recebeu elogios pela postura dentro e fora de campo após defender a equipe sub-21 do Tottenham, na última terça-feira (13). O atacante brasileiro marcou um gol no empate por 2 a 2 com o Cheltenham, em partida da EFL Trophy, e impressionou o técnico adversário, Steve Cotterill.Durante entrevista ao 'Gloucestershire Live', o comandante revelou que se surpreendeu ao ver o nome do brasileiro na escalação. Para Cotterill, a presença do jogador, acostumado a atuar diante de grandes públicos, também representou uma oportunidade importante para os atletas mais jovens de sua equipe."A atitude do Richarlison foi impecável. Ele foi muito bem, e sua postura foi ótima", disse.

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Cotterill ressaltou que, apesar do momento vivido no clube inglês, o atacante poderia ter encarado o compromisso sem o mesmo nível de dedicação. O brasileiro, no entanto, demonstrou comprometimento durante toda a atividade.



"Ele poderia facilmente ter vindo para cá pensando: 'Não estou muito preocupado com esta noite'. Tivemos um público razoável, mas ele está acostumado a jogar diante de 60 mil pessoas toda semana, quando é escalado, é claro! Foi ótimo para nossos jogadores enfrentarem alguém do nível dele", completou.

Cotterill ressaltou que, apesar do momento vivido no clube inglês, o atacante poderia ter encarado o compromisso sem o mesmo nível de dedicação. O brasileiro, no entanto, demonstrou comprometimento durante toda a atividade."Ele poderia facilmente ter vindo para cá pensando: 'Não estou muito preocupado com esta noite'. Tivemos um público razoável, mas ele está acostumado a jogar diante de 60 mil pessoas toda semana, quando é escalado, é claro! Foi ótimo para nossos jogadores enfrentarem alguém do nível dele", completou.

Futuro no Tottenham segue indefinido

Richarlison não joga pelo time principal do Tottenham desde a derrota para o Brentford, em 22 de agosto, pela rodada de abertura do Campeonato Inglês. Posteriormente, o técnico Roberto De Zerbi decidiu deixá-lo fora da lista de inscritos na competição.

Na noite desta última terça-feira, ele voltou à campo, balançou as redes aos 11 minutos do segundo tempo e participou da disputa de pênaltis, na qual também converteu sua cobrança. Apesar disso, o time sub-21 dos Spurs foi eliminado por 7 a 6.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Gabriel Salotti