Trânsito no momento do acidente , no cruzamento da Avenida América Central com a Avenida Joaquim Nogueira - Foto: Reprodução

Trânsito no momento do acidente , no cruzamento da Avenida América Central com a Avenida Joaquim NogueiraFoto: Reprodução

Publicado 15/10/2026 18:55 | Atualizado 15/10/2026 19:28

Um motociclista foi atingido por um caminhão na tarde desta quinta-feira (15), no cruzamento da Avenida América Central com a Avenida Joaquim Nogueira, em frente ao supermercado Assaí, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio . Segundo informações de testemunhas, a colisão aconteceu quando os veículos passavam pelo cruzamento. As imagens do acidente mostram o motociclista caído após o impacto.

O acidente chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a dinâmica da colisão, e não há confirmação sobre as circunstâncias que levaram ao choque entre os veículos.

As imagens registradas após o acidente mostram uma lesão na perna do motociclista, que aparenta ser grave. No entanto, não há confirmação oficial sobre a extensão dos ferimentos nem informações detalhadas sobre o atendimento prestado à vítima.

Colisão aconteceu no bairro São Cristóvão

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida América Central com a Avenida Joaquim Nogueira, em frente ao supermercado Assaí. As duas vias ficam no bairro São Cristóvão, uma região de circulação de veículos em Cabo Frio.

De acordo com os relatos iniciais, o motociclista foi atingido pelo caminhão enquanto os veículos passavam pelo cruzamento. Até a publicação desta reportagem, não havia informações suficientes para esclarecer como a colisão aconteceu ou apontar a responsabilidade pelo acidente.

Também não foram divulgados detalhes sobre a sinalização no momento da ocorrência, a velocidade dos veículos ou a existência de testemunhas que tenham presenciado toda a dinâmica do impacto.

A apuração desses pontos é importante para esclarecer as circunstâncias do acidente. Por enquanto, as informações disponíveis se limitam aos relatos de testemunhas e às imagens feitas após a colisão.

Estado de saúde do motociclista é desconhecido

Outro ponto que ainda precisa ser esclarecido é o estado de saúde do motociclista. Até o momento, não foram confirmadas informações sobre a identidade da vítima, a gravidade dos ferimentos ou um possível encaminhamento para uma unidade de saúde.

Embora as imagens indiquem uma lesão na perna, a avaliação sobre a condição clínica do motociclista depende de informações dos profissionais que eventualmente prestaram atendimento. Também não há confirmação sobre a atuação de equipes de emergência no local ou sobre possíveis alterações no trânsito após o acidente.

Caso aguarda novos esclarecimentos

A reportagem busca informações junto aos órgãos responsáveis para esclarecer as circunstâncias da colisão e obter atualizações sobre o estado de saúde da vítima. Novos detalhes poderão ser acrescentados assim que houver confirmação oficial. Até lá, não é possível afirmar como o acidente aconteceu em sua totalidade nem atribuir responsabilidade a qualquer um dos envolvidos.

O caso foi registrado na tarde desta quinta-feira (15), em um cruzamento do bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. A reportagem será atualizada caso as autoridades divulguem novas informações sobre a ocorrência.