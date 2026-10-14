Pistola calibre 9mm, um carregador e sete munições de mesmo calibre.Foto: Reprodução
Homem é preso após disparar arma no Boulevard Canal em Cabo Frio
Acusado foi localizado na BR-101 pela PRF após ser identificado pelas câmeras do sistema de monitoramento municipal
Homem é preso após disparar arma no Boulevard Canal em Cabo Frio
Acusado foi localizado na BR-101 pela PRF após ser identificado pelas câmeras do sistema de monitoramento municipal
Guarda-vidas resgatam jovem em área de pedras na Praia do Forte
Vítima passou mal em local de difícil acesso e precisou de apoio de moto aquática para ser retirada da orla de Cabo Frio
Cabo Frio terá serviços para mulheres e mamografias gratuitas
Programação em Unamar oferece atendimentos sociais, palestras e atividades físicas; caminhão da Fundação Laço Rosa fará cerca de 210 exames no shopping
Atleta de Cabo Frio disputa Maratona de Chicago nos EUA
Hayllan Lima concluiu os 42 km da prova e deu início ao desafio no circuito das maiores corridas de rua do mundo
Manobras de moto aquática perto de banhistas causam pânico em Cabo Frio
Veículo navegou em alta velocidade próximo a crianças na Praia das Conchas durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida
Drone ajuda a flagrar sete pessoas usando drogas na Praia do Forte
Abordagens ocorreram em dois pontos da orla de Cabo Frio durante ação de fiscalização reforçada no feriado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.