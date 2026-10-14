Pistola calibre 9mm, um carregador e sete munições de mesmo calibre. - Foto: Reprodução

Pistola calibre 9mm, um carregador e sete munições de mesmo calibre.Foto: Reprodução

Publicado 14/10/2026 16:18

Um homem identificado pelas iniciais I. G. B. foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (13) após efetuar disparos de arma de fogo no Boulevard Canal, polo gastronômico e turístico situado no Centro de Cabo Frio . O incidente ocorreu por volta das 4h20 e mobilizou equipes de segurança pública da Região dos Lagos para identificar o autor dos tiros e conter os riscos à ordem pública na área urbana.

Logo após a constatação dos disparos na via pública, agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar iniciaram os levantamentos de inteligência por volta das 4h50. As equipes efetuaram o cruzamento de dados com a Central de Monitoramento do Município de Cabo Frio, análise que permitiu o rastreamento do trajeto e a identificação precisa das placas do automóvel utilizado pelo suspeito para fugir do local após o crime.

A partir das informações compartilhadas entre os setores de inteligência e os órgãos de patrulhamento rodoviário, as forças policiais montaram um cerco tático em rotas de fuga estratégicas do Estado do Rio de Janeiro. O acusado acabou sendo interceptado e abordado no município de São Gonçalo por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), enquanto trafegava pela rodovia BR-101 em direção à capital fluminense.

Apreensão de armamento e procedimentos policiais

Durante a inspeção veicular efetuada pelas autoridades rodoviárias na abordagem, os policiais encontraram e apreenderam uma pistola de calibre 9mm, além de um carregador e sete munições intactas de mesmo calibre. O armamento e os demais materiais recolhidos na ação foram apresentados junto à autoridade policial para a realização da perícia técnica.

O homem preso em flagrante foi conduzido à Central de Flagrantes da 125ª Delegacia de Polícia (São Pedro da Aldeia), responsável pelas autuações de plantão na região, onde foi autuado pelas infrações cometidas e permaneceu sob custódia, à disposição do Poder Judiciário para os procedimentos de praxe.

A reportagem buscou contato com a Polícia Civil para obter atualizações sobre o andamento do inquérito e não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa constituída para prestar esclarecimentos sobre a ocorrência; o espaço permanece aberto para manifestação.