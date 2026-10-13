Jetski fazendo manobras perto de banhistas na Praia das Conchas em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Jetski fazendo manobras perto de banhistas na Praia das Conchas em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 13/10/2026 13:06

Frequentadores que aproveitavam a tarde ensolarada desta segunda-feira (12) na Praia das Conchas, localizada no bairro Peró, em Cabo Frio , vivenciaram momentos de apreensão e perigo iminente. Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram o condutor de uma moto aquática trafegando em alta velocidade e realizando manobras arriscadas a pouquíssimos metros da faixa de areia e de dezenas de banhistas que se encontravam dentro do mar, entre eles diversas crianças.

Nas gravações que circularam nas redes sociais, o veículo motorizado aparece cortando as ondas de forma imprudente e mudando bruscamente de direção a uma distância perigosa de quem se banhava no local. A extrema proximidade do jet ski com os frequentadores e a velocidade empregada levantaram alerta imediato sobre o risco de atropelamentos e acidentes graves em uma área destinada exclusivamente ao lazer familiar e ao banho de mar.

A conduta registrada na orla desrespeita diretamente as normas de segurança da navegação estabelecidas pelas autoridades marítimas. De acordo com a legislação vigente, embarcações a motor e motos aquáticas devem manter uma distância mínima de segurança da linha de praia para circular ou realizar qualquer tipo de manobra, medida criada justamente para resguardar a integridade física de banhistas e impedir colisões em zonas de recreação.

População cobra fiscalização da Capitania dos Portos

A fiscalização e o controle do tráfego aquático nas praias da região cabem precipuamente à Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos dos Portos do Rio de Janeiro, além de contar com a atuação e o apoio dos órgãos municipais encarregados da segurança e do ordenamento marítimo.

Diante do risco presenciado durante o feriado prolongado, banhistas e comerciantes da Praia das Conchas voltaram a cobrar publicamente um reforço efetivo na fiscalização e na patrulha da orla. A reivindicação se intensifica sobretudo em dias de grande movimento turístico e datas comemorativas, momentos em que a faixa de areia e o mar atingem lotação máxima de famílias.

Até a publicação deste texto, não foram divulgadas informações oficiais acerca da identificação do condutor responsável pelas manobras perigosas ou sobre a aplicação de eventuais notificações e sanções administrativas. A reportagem entrou em contato com os órgãos responsáveis pelo patrulhamento marítimo para solicitar posicionamento sobre o caso e esclarecimentos quanto às ações de fiscalização no local, mas não obteve retorno até o momento; o espaço permanece aberto para manifestações.