Jovem que morreu no último domingo (11), após ser socorrido. - Foto: Reprodução

Jovem que morreu no último domingo (11), após ser socorrido.Foto: Reprodução

Publicado 12/10/2026 14:58

Um jovem identificado como Andrey morreu neste domingo (11), após um grave acidente entre uma motocicleta e um carro na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, na altura de Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio . A colisão aconteceu na noite de sábado (10).

Dois jovens que estavam na motocicleta ficaram gravemente feridos. De acordo com informações preliminares, uma das vítimas sofreu amputação traumática de uma perna, enquanto a outra teve fraturas expostas.

Vítimas foram levadas para hospital em Araruama

Após a colisão, os dois jovens foram socorridos e encaminhados inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios.

Posteriormente, as vítimas foram transferidas para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, onde receberam atendimento médico.

Apesar dos cuidados, Andrey não resistiu aos ferimentos e morreu neste domingo. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do outro jovem envolvido no acidente.

Circunstâncias do acidente são desconhecidas

As circunstâncias da colisão entre a motocicleta e o carro ainda não foram esclarecidas. Até a publicação desta reportagem, não havia detalhes confirmados sobre a dinâmica do acidente ou sobre as condições dos veículos envolvidos.

Novas informações sobre a ocorrência e o estado de saúde da segunda vítima poderão ser divulgadas pelas autoridades responsáveis.