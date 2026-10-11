Tartaruga-cabeçuda, com cerca de 1,5 metro sendo levada por equipes da Guarda Civil Municipal e da Guarda Marítima Ambiental - Foto: Reprodução

Tartaruga-cabeçuda, com cerca de 1,5 metro sendo levada por equipes da Guarda Civil Municipal e da Guarda Marítima AmbientalFoto: Reprodução

Publicado 11/10/2026 14:21

Uma tartaruga-cabeçuda, com cerca de 1,5 metro de comprimento, foi encontrada morta na tarde deste sábado (10), na Praia do Forte, em Cabo Frio , na Região dos Lagos. A ocorrência mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal e da Guarda Marítima Ambiental, que realizaram o isolamento da área e o transporte do animal para a base da corporação.

Após a localização da tartaruga na faixa de areia, agentes do Grupamento Operacional de Praia (GOP), da Guarda Civil Municipal, isolaram o trecho e acionaram a Guarda Marítima Ambiental (GMA). A atuação das equipes permitiu organizar a retirada do animal e encaminhá-lo para avaliação especializada.

O transporte foi realizado pela equipe do GOP, que utilizou um triciclo para levar a tartaruga até a viatura da Guarda Marítima Ambiental. Na sequência, o animal foi levado para a base da corporação, localizada no Terminal de Transatlânticos, onde seriam realizados os encaminhamentos necessários.

Instituto Albatroz foi acionado

O Instituto Albatroz foi acionado para avaliar as possíveis causas da morte e realizar os procedimentos técnicos necessários. A análise poderá contribuir para esclarecer as circunstâncias em que a tartaruga foi encontrada na Praia do Forte. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que provocou a morte do animal. Também não há confirmação sobre há quanto tempo a tartaruga estava morta quando foi localizada na praia.

A avaliação especializada é importante para examinar as condições do animal e verificar se existem sinais que possam ajudar a compreender o ocorrido. No entanto, qualquer conclusão sobre a causa da morte depende dos procedimentos técnicos realizados pelos profissionais responsáveis.

Monitoramento da fauna marinha

O registro de animais marinhos encontrados mortos nas praias pode contribuir para o monitoramento da fauna e para estudos relacionados à conservação das espécies. A análise desses casos permite reunir informações sobre os animais encontrados no litoral e investigar possíveis fatores associados à mortalidade.

A tartaruga-cabeçuda é uma espécie de tartaruga marinha presente em águas brasileiras. Assim como outras espécies marinhas, enfrenta ameaças que podem estar relacionadas às atividades humanas e às condições do ambiente. Entre os riscos conhecidos para tartarugas marinhas estão a captura acidental em equipamentos de pesca, a ingestão de resíduos e a degradação de áreas utilizadas para alimentação e reprodução. Entretanto, não há informações que indiquem que algum desses fatores tenha provocado a morte do animal encontrado em Cabo Frio.

A ocorrência reforça a importância do trabalho de equipes responsáveis pelo atendimento de animais marinhos no litoral. O isolamento da área, o transporte adequado e o encaminhamento para avaliação especializada fazem parte das medidas adotadas nesse tipo de situação. O caso seguirá dependendo da análise do Instituto Albatroz para que sejam obtidas informações adicionais sobre as circunstâncias da morte. Até a divulgação de novos dados, a causa permanece desconhecida.

