Carro recuperado e equipes de segurança envolvidas Ascom
De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, a Central de Monitoramento recebeu um alerta relacionado à circulação do veículo, que apresentava suspeita de clonagem. A partir do acompanhamento realizado pelas câmeras, as equipes de segurança foram acionadas e seguiram para a região indicada.
O automóvel foi localizado e abordado nas proximidades do terminal rodoviário. O condutor também foi detido e encaminhado, juntamente com o veículo, para a 126ª Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos de verificação.
Durante a análise inicial, os agentes identificaram inconsistências nos elementos de identificação do carro. Segundo a ocorrência, o QR Code da placa não apresentou registro correspondente nos canais oficiais. As etiquetas de identificação do veículo também levantaram suspeitas quanto à autenticidade.
Scanner identifica chassi original
Além do veículo, dois aparelhos celulares e R$ 120 em espécie foram apreendidos. Ainda segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, um dos telefones encontrados com o homem também possuía registro de roubo.
O condutor permaneceu preso na 126ª DP, à disposição da Justiça. O caso foi registrado como receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo. A investigação deverá apurar as circunstâncias relacionadas à posse do automóvel e às alterações identificadas nos elementos de identificação.
A ocorrência faz parte do balanço de ações de recuperação de veículos realizadas em Cabo Frio. Segundo a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, quatro veículos já foram recuperados pelas forças de segurança no município durante o mês de outubro. Em setembro, foram contabilizados 11 veículos recuperados. A pasta também orienta moradores a comunicarem situações suspeitas às equipes da Guarda Civil Municipal. Denúncias podem ser realizadas pelo telefone 153.
Operação Novo Rumo teve oito abordagens
Ao todo, oito abordagens foram realizadas durante a operação. Em uma delas, um homem foi conduzido ao Centro de Monitoramento para verificação de seus dados. Segundo as informações divulgadas pelas forças de segurança, durante a consulta foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto pelos crimes de furto, tráfico e homicídio.
O homem foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia, em Armação dos Búzios, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Outra pessoa abordada durante a Operação Novo Rumo foi encaminhada para a Casa de Passagem. As ações fazem parte do trabalho integrado realizado pelas equipes de segurança em diferentes pontos do município.
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