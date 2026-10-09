Carro recuperado e equipes de segurança envolvidas - Ascom

Carro recuperado e equipes de segurança envolvidas Ascom

Publicado 09/10/2026 17:54





De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, a Central de Monitoramento recebeu um alerta relacionado à circulação do veículo, que apresentava suspeita de clonagem. A partir do acompanhamento realizado pelas câmeras, as equipes de segurança foram acionadas e seguiram para a região indicada.



O automóvel foi localizado e abordado nas proximidades do terminal rodoviário. O condutor também foi detido e encaminhado, juntamente com o veículo, para a 126ª Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos de verificação.



Durante a análise inicial, os agentes identificaram inconsistências nos elementos de identificação do carro. Segundo a ocorrência, o QR Code da placa não apresentou registro correspondente nos canais oficiais. As etiquetas de identificação do veículo também levantaram suspeitas quanto à autenticidade.



Scanner identifica chassi original Um veículo BYD Yuan Pro com registro de roubo foi recuperado e um homem preso na manhã desta quinta-feira (8), em uma ação integrada nas proximidades do Terminal Rodoviário Alexis Novellino, em Cabo Frio . Segundo as forças de segurança, o automóvel foi identificado pela Central de Monitoramento e abordado por equipes da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu) e da Polícia Militar, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ação integrada recupera veículo roubado e prende suspeito em Cabo FrioDe acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, a Central de Monitoramento recebeu um alerta relacionado à circulação do veículo, que apresentava suspeita de clonagem. A partir do acompanhamento realizado pelas câmeras, as equipes de segurança foram acionadas e seguiram para a região indicada.O automóvel foi localizado e abordado nas proximidades do terminal rodoviário. O condutor também foi detido e encaminhado, juntamente com o veículo, para a 126ª Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos de verificação.Durante a análise inicial, os agentes identificaram inconsistências nos elementos de identificação do carro. Segundo a ocorrência, o QR Code da placa não apresentou registro correspondente nos canais oficiais. As etiquetas de identificação do veículo também levantaram suspeitas quanto à autenticidade.

Na delegacia, a utilização de um scanner automotivo possibilitou a identificação do número original do chassi. A consulta realizada a partir dessa informação apontou que o BYD Yuan Pro tinha registro de roubo. Conforme os dados obtidos durante a ocorrência, o veículo havia sido roubado em 23 de dezembro de 2025, no bairro de Vista Alegre, na cidade do Rio de Janeiro. A identificação do chassi original permitiu relacionar o automóvel recuperado ao registro existente nos sistemas de segurança.



Além do veículo, dois aparelhos celulares e R$ 120 em espécie foram apreendidos. Ainda segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, um dos telefones encontrados com o homem também possuía registro de roubo.



O condutor permaneceu preso na 126ª DP, à disposição da Justiça. O caso foi registrado como receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo. A investigação deverá apurar as circunstâncias relacionadas à posse do automóvel e às alterações identificadas nos elementos de identificação.



A ocorrência faz parte do balanço de ações de recuperação de veículos realizadas em Cabo Frio. Segundo a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, quatro veículos já foram recuperados pelas forças de segurança no município durante o mês de outubro. Em setembro, foram contabilizados 11 veículos recuperados. A pasta também orienta moradores a comunicarem situações suspeitas às equipes da Guarda Civil Municipal. Denúncias podem ser realizadas pelo telefone 153.



Operação Novo Rumo teve oito abordagens

Na noite de quarta-feira (7), a Guarda Civil Municipal realizou mais uma ação da Operação Novo Rumo no bairro Braga e em áreas próximas. A atividade reuniu equipes da Romu, Grupo de Operações Motorizadas (GOP), Grupamento de Meio Ambiente (GMA), Central de Monitoramento e CPROEIS.



Ao todo, oito abordagens foram realizadas durante a operação. Em uma delas, um homem foi conduzido ao Centro de Monitoramento para verificação de seus dados. Segundo as informações divulgadas pelas forças de segurança, durante a consulta foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto pelos crimes de furto, tráfico e homicídio.



O homem foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia, em Armação dos Búzios, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Outra pessoa abordada durante a Operação Novo Rumo foi encaminhada para a Casa de Passagem. As ações fazem parte do trabalho integrado realizado pelas equipes de segurança em diferentes pontos do município.

A reportagem tentou contato com a defesa do homem preso para solicitar um posicionamento sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestação.