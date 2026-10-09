A Comsercaf participou da operação e realizou a retirada dos materiais encontrados - Ascom

A Comsercaf participou da operação e realizou a retirada dos materiais encontrados Ascom

Publicado 09/10/2026 15:44

A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio desfez seis acampamentos irregulares em áreas de dunas e restinga nas praias do Forte e das Dunas, na manhã desta quinta-feira (8). A operação teve como objetivo combater ocupações irregulares, verificar possíveis práticas ilícitas e contribuir para a preservação ambiental. Segundo a corporação, não havia pessoas nos locais durante a retirada das estruturas. A ação faz parte das fiscalizações de segurança e ordenamento em Cabo Frio.

Drone auxiliou na localização dos acampamentos

A operação foi realizada por equipes do Grupamento Operacional de Praia (GOP), da Guarda Civil Municipal, com apoio da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf), responsável pela retirada das estruturas e dos materiais encontrados nas áreas ocupadas.

Durante a fiscalização, os agentes localizaram colchões, cobertas, roupas, calçados, isqueiros e outros objetos abandonados nos acampamentos. Todo o material encontrado foi retirado pelas equipes, conforme as informações divulgadas pela administração municipal.

Para ampliar o alcance da fiscalização, a Guarda Civil utilizou um drone no sobrevoo da região. O equipamento auxiliou na identificação dos pontos onde havia estruturas instaladas irregularmente, permitindo que os agentes localizassem os acampamentos nas áreas de dunas e restinga.

Além da retirada dos materiais, pessoas que transitavam pelas dunas foram abordadas para verificação documental e averiguação de possíveis ilícitos. A corporação não informou se alguma irregularidade foi constatada durante essas abordagens.

Ocupação irregular preocupa pela preservação ambiental

As áreas de dunas e restinga são ambientes naturais protegidos pela legislação ambiental. A instalação de acampamentos, a ocupação irregular e o descarte de resíduos nesses locais podem provocar impactos na vegetação e comprometer a conservação dos ecossistemas costeiros.

A retirada das estruturas busca impedir a permanência de ocupações não autorizadas e reduzir os impactos provocados pelo abandono de objetos em áreas ambientalmente sensíveis. A fiscalização também tem como finalidade identificar possíveis irregularidades e evitar que novos acampamentos sejam instalados nos mesmos pontos.

Em Cabo Frio, as dunas integram a paisagem natural do litoral e estão sujeitas à pressão provocada pela circulação de pessoas e pela ocupação desordenada. Por isso, o controle dessas áreas é importante para a conservação da vegetação e das características naturais da faixa costeira.

Guarda orienta população a denunciar irregularidades

Segundo o inspetor-adjunto e coordenador do Grupamento Operacional de Praia, Rodrigo Franklin, a presença dos agentes nesses locais é importante tanto para a preservação ambiental quanto para a prevenção de possíveis práticas ilícitas.

“É uma área de dunas e restinga que precisa ser preservada. A presença da Guarda é importante para coibir ocupações irregulares e também para identificar possíveis práticas ilícitas. A população também pode contribuir com esse trabalho, denunciando ocupações e outras irregularidades pelo 153”, afirmou Franklin.

A operação integra as ações de fiscalização realizadas pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio. A orientação é que moradores e visitantes comuniquem à Guarda Civil Municipal situações de ocupação irregular ou outras ocorrências nas áreas de dunas e restinga pelo telefone 153.

A administração municipal não informou se novas operações já têm data definida para ocorrer nas praias do Forte e das Dunas ou em outras áreas de preservação do município.