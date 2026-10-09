Praia do Forte na manhã desta sexta-feira (9) - João Víctor Oliveira

Praia do Forte na manhã desta sexta-feira (9)João Víctor Oliveira

Publicado 09/10/2026 15:37





Mobilidade rodoviária e aumento na procura por passagens A chegada da Semana do Saco Cheio e do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado na segunda-feira (12), promete movimentar intensamente o setor turístico em Cabo Frio . A expectativa das autoridades e do empresariado local é de um aumento expressivo no fluxo de visitantes vindos principalmente de Minas Gerais e de São Paulo, o que já reflete em maior volume de tráfego nas estradas de acesso, aumento expressivo na procura pelo transporte rodoviário, alta na taxa de ocupação da rede hoteleira e otimismo no comércio da região.

A circulação nas principais vias da região já demonstra o impacto do feriado. Um levantamento divulgado pela concessionária ViaLagos aponta a estimativa de 141 mil veículos trafegando pela Rodovia dos Lagos (RJ-124) entre a sexta-feira (9) e a terça-feira (13). O maior volume de tráfego na ida em direção aos municípios praianos foi previsto para o período da tarde de sexta-feira, enquanto o pico de retorno rumo à capital fluminense deve se concentrar a partir do fim da manhã de segunda-feira. Para garantir a fluidez e a segurança dos motoristas, a concessionária mantém equipes de suporte, guinchos e ambulâncias posicionados em pontos estratégicos com o auxílio da Polícia Militar Rodoviária.



No transporte intermunicipal e interestadual, a empresa Buser apontou um crescimento de 25% na procura por viagens com destino a Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios e São Pedro da Aldeia na comparação com o mesmo período do ano passado. Com taxa média de ocupação dos ônibus em 87%, a plataforma programou 52 viagens extras para atender ao público. A maioria dos passageiros cadastrados no serviço tem como origem a cidade de Belo Horizonte, responsável por 51,9% das solicitações, seguida por São Paulo, com 18,7%, e Juiz de Fora, com 12,7%. A estimativa das viações Única e Fácil também projeta a operação de aproximadamente 240 veículos no período, concentrando os maiores picos de embarque e desembarque nos dias 12 e 18 de outubro.



Expectativa positiva na hotelaria e reforço na segurança

O cenário de recuperação e aquecimento econômico é confirmado pelos representantes do turismo local. De acordo com informações prestadas por Lilian Gallo, presidente da Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio, a taxa de ocupação nos meios de hospedagem do município atingiu a marca de 75%. A dirigente destacou que esse índice tende a subir no decorrer do fim de semana devido às reservas efetuadas de última hora por turistas que acompanham as condições do tempo. A previsão meteorológica indica predomínio de sol e temperaturas entre 26°C e 28°C até a segunda-feira, com possibilidade de pancadas de chuva a partir de quarta-feira (14).



Diante do volume de visitantes esperado até o dia 18 de outubro, a Prefeitura de Cabo Frio estruturou um esquema especial de fiscalização e ordenamento urbano. Segundo detalhou o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro, a força-tarefa envolve a integração entre Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e fiscalização de Posturas. As ações incluem patrulhamento contínuo na Orla da Praia do Forte, controle rigoroso de acesso à Praia das Conchas, combate ao estacionamento irregular e à atuação de flanelinhas, além de patrulhamento no distrito de Tamoios com apoio de drones e unidade móvel de monitoramento. As normas municipais proíbem o uso de caixas de som e recipientes de vidro nas praias, liberando a prática de esportes com bola somente antes das 8h e após as 17h.